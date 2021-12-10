ПСБ рекомендует покупать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой 525 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой на уровне 525 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Ожидаемый объем освоения инвестиционной программы "Газпром нефти" за 2021 год составит 499,4 млрд рублей. В 2022 году, по сообщению эмитента, объем инвестиций вырастет более чем на 10%, при этом уровень финансирования инвестпрограммы превысит 500 млрд руб. Мы ждем, что увеличение инвестиций позволит "Газпром нефти" продолжить рост добычи углеводородов (в 2021 году добыча может превысить рекордные 100 млн тонн н.э.). По-прежнему сохраняем положительный взгляд на компанию, рекомендуем покупать акции эмитента, целевой уровень - 525 рублей за штуку", - указывают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.