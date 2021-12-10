"Атон" подтверждает рейтинг акций Evraz на уровне "выше рынка"

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг акций Evraz на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Совет директоров "Распадской" утвердил план, согласно которому Evraz может распределить свои акции "Распадской" в форме дивидендов между своими акционерами и прекратить владение акциями угольной компании, если получит на это одобрение компании и акционеров Evraz в ходе ВОСА в 1К22. В комментарии также отмечается, что стоимость сделки, принимая во внимание все возможные обстоятельства, не превысит $100 млн.

"Это объявление вписывается в рамки ранее озвученных планов по выделению угольных активов. Пока не ясно, какие опции будут предложены акционерам, не согласным с условиями выделения - выкуп или что-то другое. Также мы считаем оценку сделки в $100 млн техническим моментом, полагая, что все акции "Распадской" будут распределены, т.е. компания не ограничится суммой в $100 млн. Акции Evraz отстали от "Распадской", и мы считаем, что они являются более дешевой альтернативой получить участие в "Распадской" через объявленное выделение. Мы сохраняем наш рейтинг "выше рынка" по Evraz, который остается дешевым, торгуясь с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,8x и дивидендной доходностью 16%", - пишут аналитики "Атона".

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