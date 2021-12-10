.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Атон" подтверждает рейтинг акций Evraz на уровне "выше рынка"
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре рост потребительских цен немного замедлился
В России в ноябре рост потребительских цен замедлился до 0,96% после 1,11% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,4%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 19,38%
 
Российский бизнес попросил защиты от последствий глобальной налоговой реформы
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил главу правительства Михаила Мишустина защитить крупные компании от потерь в результате присоединения к глобальной налоговой реформе Организации экономического сотрудничества и...
 
ФАС намерена удержать рост тарифов ЖКХ на уровне 4%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2022 году на уровне 4% в среднем по стране, сообщили "Известиям" в антимонопольной службе. Повышение должно произойти в июле. ФАС при...
 
Бумажный полис ОМС станет необязательным
В следующем году россияне смогут отказаться от бумажного медицинского полиса ОМС в пользу электронного, а новорожденным он будет оформляться автоматически без обращения за ним родителей и сразу в цифровом виде. Закон об этом публикует сегодня...
 
10 декабря 2021 года 10:46

"Атон" подтверждает рейтинг акций Evraz на уровне "выше рынка"

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг акций Evraz на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Совет директоров "Распадской" утвердил план, согласно которому Evraz может распределить свои акции "Распадской" в форме дивидендов между своими акционерами и прекратить владение акциями угольной компании, если получит на это одобрение компании и акционеров Evraz в ходе ВОСА в 1К22. В комментарии также отмечается, что стоимость сделки, принимая во внимание все возможные обстоятельства, не превысит $100 млн.

"Это объявление вписывается в рамки ранее озвученных планов по выделению угольных активов. Пока не ясно, какие опции будут предложены акционерам, не согласным с условиями выделения - выкуп или что-то другое. Также мы считаем оценку сделки в $100 млн техническим моментом, полагая, что все акции "Распадской" будут распределены, т.е. компания не ограничится суммой в $100 млн. Акции Evraz отстали от "Распадской", и мы считаем, что они являются более дешевой альтернативой получить участие в "Распадской" через объявленное выделение. Мы сохраняем наш рейтинг "выше рынка" по Evraz, который остается дешевым, торгуясь с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,8x и дивидендной доходностью 16%", - пишут аналитики "Атона".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 декабря 2021 года 16:25
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для "префов" Транснефти
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной ценой 192058 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 26,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров "Транснефти" поддержал предложение по...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 16:05
Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3700п на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3700 пунктов на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе сохраняют по-прежнему нереализованные потенциалы развития снижения в районы 3700 и 1550 пунктов (нижние...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 15:45
"Финам" рекомендует покупать акции Valero Energy с прогнозной ценой $87,16
"Финам" рекомендует покупать акции Valero Energy с прогнозной ценой $87,16 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 21,7% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Valero Energy выигрывает от нормализации маржи нефтепереработки в США,...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 15:25
Индекс Мосбиржи будет торговаться на следующей неделе в диапазоне 3700-3950п - Сбер Управление Активами
Индекс Мосбиржи будет торговаться на следующей неделе, скорее всего, в диапазоне 3700-3950 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 1580-1700 пунктов, говорится в комментарии Сбер Управление Активами. "Российский фондовый рынок завершает неделю в "красной зоне". На следующей неделе ожидаем смешанную...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 15:09
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Western Digital, East West Bancorp и Walt Disney, убрав акции Palo Alto, Huntington Bancshares и McDonald's, сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Western...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 14:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 6750 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 6750 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 5560 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Недавно компания начала запуск киосков...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 14:30
Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 82-83 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 82-83 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. Эксперт напоминает, что нефть на неделе превышала отметку в $76 за...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 14:12
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции H&R Block с целью $26,1
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции H&R Block Inc. с целью $26,1 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $22,7, говорится в комментарии инвестиционной компании. 10 декабря компания отчитается за III...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 13:33
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4640-4690п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4640-4690 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "После трехдневного ралли индекс S&P 500 скорректировался, однако остался выше 4650 пунктов. RSI опустился на 5 пунктов, что подтверждает смену...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 13:12
Котировки золота будут колебаться в пределах $1600-1950/унц. в ближайшие месяцы - "Велес Капитал"
Котировки золота, скорее всего, будут колебаться в широком диапазоне $1600-1950 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Эксперт инвесткомпании в качестве базового сценария ожидает колебания котировок золота в ближайшие месяцы в диапазоне...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 12:51
Средняя цена тонны меди в 2022г составит $8100 - ПСБ
Средняя цена одной тонны меди в 2022г составит $8100, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Активная фаза восстановления мировой экономики в 2021г позволила ценам на медь в мае текущего года достичь отметки $10776/т, тем самым переписав исторический максимум. Но ближайшее...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 12:32
Возможно укрепление рубля до 72 руб./$1 в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 в ближайшее время на фоне недооцененности российской валюты, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин. "За последний месяц против доллара подешевела 21...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 12:13
Дробление акций Транснефти в 2022г позитивно для их инвестпривлекательности - BCS Express
Планируемое проведение дробления акций "Транснефти" в 2022 году - позитивный момент для инвестиционной привлекательности бумаг эмитента за счет ожидаемого роста ликвидности торгов и притока частных инвесторов, считают аналитики BCS Express. "Совет директоров "Транснефти" поддержал предложение по...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 11:56
ПСБ сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Соллерса
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Соллерса", сообщается в обзоре банка. "Совет директоров "Соллерс Авто" на заседании 8 декабря согласовал выкуп 1,713 млн акций группы (5% общего объема) по 240,5 руб. за штуку. Заявления акционеров о продаже акций будут...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 11:43
Рынок акций РФ утром просел ниже 3800п по индексу Мосбиржи на внешнем пессимизме
Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу снизился на фоне ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках и просевшей нефти (Brent опустилась к $74 за баррель) из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы с инфляцией; индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 3800 пунктов.    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.