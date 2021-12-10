Возможно укрепление рубля к 70,5-72,5 руб./$1 в январе 2022г - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США к уровням 70,5-72,5 руб./$1 в январе следующего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Повышенная волатильность в паре USD/RUB сошла на нет, курс стабилен, несмотря на колебания нефти. Ожиданий выраженной динамики сейчас нет. Если говорить о среднесрочном прогнозе, то фокус смещен в сторону укрепления рубля в январе 2022 года. Вполне вероятным выглядит спуск к 70,5-72,5 руб./$1. К тому же объем покупок валюты со стороны Минфина РФ в следующем месяце может снизиться", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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