Драйверов для укрепления рубля в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Драйверов для укрепления курса рубля по отношению к доллару в настоящее время нет, уход ниже уровня в 73 руб./$1 в текущем году маловероятен, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пока российскую валюту поддерживают ожидания повышения ключевой ставки ЦБ в следующую пятницу и жесткой риторики регулятора, который с большой вероятностью даст намек, что ужесточение денежно-кредитной политики еще не закончено. Ряд крупных экспортеров увеличивает продажу валютной выручки для подготовки к выплатам промежуточных дивидендов, - пишет Антонов в комментарии. - Драйверов роста рубля нет. Скорее всего, пару доллар/рубль ниже 73 руб./$1 в текущем году мы не увидим, если, конечно, ЦБ не преподнесет какой-либо сюрприз. Ближе к концу года спрос на валюту традиционно вырастет, поэтому более безопасно и перспективно покупать доллар против рубля при приближении пары к сильной поддержке 73 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.