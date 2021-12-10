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10 декабря 2021 года 09:29

Внимание на ключевые данные по инфляции в США

Фондовые индексы США преимущественно снизились в четверг. Азиатские рынки акций умеренно снижаются в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.

Основные фондовые индексы США преимущественно завершили торги в четверг снижением.

Инвесторы переключили внимание на ключевые данные об инфляции, которые будут опубликованы в пятницу, пишет CNBC.

При этом в центре внимания остается ситуация с распространением нового варианта коронавируса "омикрон".

Накануне американская Pfizer и немецкая BioNTech SE опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований в отношении эффективности вакцины компаний против штамма "омикрон". Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

Трейдеры в том числе оценивали свежие статистические данные по рынку труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 43 тыс. - до 184 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Неделей ранее число обращений составило 227 тыс., тогда как первоначально сообщалось о 222 тыс.

Аналитики агентства Bloomberg в среднем ожидали уменьшения до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели. Эксперты Trading Economics прогнозировали сокращение до 215 тыс.

Кроме того, рынок ждет ноябрьских данных о динамике американских потребительских цен, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах до 6,8% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет, свидетельствуют данные Trading Economics.

Данные о существенном усилении инфляции повысят ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на риски, связанные со штаммом "омикрон", отмечает The Wall Street Journal.

В четверг в том числе подешевели акции компаний, относящихся к сектору туризма.

Бумаги операторов круизов Carnival Corp. (SPB: CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. потеряли по 1,7%.

Акции Wynn Resorts (SPB: WYNN) Ltd. подешевели на 0,7%, Las Vegas Sands (SPB: LVS) Corp. - на 1,6%.

Цена бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. уменьшилась на 0,5%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 3,7%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 1%.

Акции американского поставщика решений для облачной инфраструктуры HashiCorp Inc. по итогам дебютных торгов подорожали на 6,5%. Компания провела первичное размещение акций по $80 за бумагу при предварительно объявленном ценовом диапазоне $68-72. Общий объем IPO составил $1,2 млрд. Торги бумагами HashiCorp под тикером "HCP" стартовали в четверг с отметки $80.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов не изменилось, составив 35754,69 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,72% - до 4667,45 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 1,71% и составил 15517,37 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно снижаются в ходе торговой сессии в пятницу, повторяя динамику основных американских биржевых индексов.

Участники рынка помимо того, что следят за распространением нового штамма "омикрон", также ожидают публикации данных об уровне инфляции в США в ноябре.

"Более осторожный тон на рынке, вероятно, в большей степени связан с опасениями в преддверии публикации отчета по индексу потребительских цен в США", - отметил аналитик National Australia Bank Рэй Эттрил.

Данные будут опубликованы в пятницу в 16:30 МСК. Эксперты и аналитики предполагают, что потребительские цены в прошлом месяце по сравнению с ноябрем прошлого года могли увеличиться до максимума с 1982 года. В октябре инфляция была зафиксирована на максимальном за 30 лет уровне.

Трейдеры ждут не столько данных по инфляции, сколько реакции на эти данные от ФРС.

"Важно понимать, что, если базовая инфляция в США еще больше ускорится, это усилит ястребиные настроения ФРС", - отметил старший экономист в Commonwealth Bank of Australia Ким Манди.

Гонконгский Hang Seng к 8:10 МСК опустился на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,3%.

Больше всего на гонконгской бирже в пятницу дешевеют бумаги автопроизводителя BYD Co. Ltd. (-1,8%) и интернет-компании Netease Inc. (-1,7%).

В лидеры роста выходят акции интернет компании JD.com Inc. (+1,1%), гонконгского банка Hang Seng Bank Ltd. (+0,8%) и инвесткомпании CITIC Ltd. (+0,7%).

Японский Nikkei к 8:15 МСК упал на 0,5%.

На японской бирже в лидерах падения акции рекрутинговой Recruit Holdings Co. Ltd. (-4,8%), автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (-3,5%) и медицинской интернет-компании M3 Inc. (-2,9%).

Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК снизился на 0,7%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. падает на 1,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 3,2%.

В то же время бумаги автопроизводителя Kia Corp. дорожают почти на 1%. Капитализация производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. увеличивается на 3,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group снизилась на 0,5%. Главный исполнительный директор компании Элизабет Гейнс уйдет в отставку, компания ищет нового кандидата на этот пост.

На австралийской бирже также упали котировки бумаг нефтегазовых компаний: акции Santos подешевели на 2,3%, Oil Search - на 2,2% и Woodside Petroleum - на 0,8%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после падения примерно на 2% по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры оценивают прогнозы спроса на фоне сохраняющихся опасений негативного влияния нового штамма коронавируса "омикрон" на экономику, пишет Trading Economics.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК в пятницу составляет $74,2 за баррель, что на $0,22 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,4 (1,9%) - до $74,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,76 за баррель, что на $0,18 (0,25%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,42 (2%) и составила $70,94 за баррель.

Ряд стран начали вводить новые ограничения в связи с увеличением числа заражений.

Власти Великобритании ранее на этой неделе велели компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы. В Дании закрыли рестораны, бары и школы, а в Китае запретили групповые туристические поездки из провинции Гуандун.

На рынке также сохраняются опасения по поводу экономики КНР на фоне проблем крупных застройщиков страны.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте китайского девелопера Kaisa Group Holdings Ltd. до "ограниченного дефолта" с "C". Кроме того, агентство присвоило крупному застройщику страны China Evergrande рейтинг "ограниченный дефолт".

Тем временем доклад министерства энергетики США, опубликованный ранее на этой неделе, показал менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырья в стране.

Как сообщило в среду Минэнерго, коммерческие резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 241 тыс. баррелей - до 432,87 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижение на 1,52 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах выросли на 3,88 млн баррелей, дистиллятов - на 2,73 млн баррелей. Аналитики прогнозировали их повышение соответственно на 2 млн баррелей и 1 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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