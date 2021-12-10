Вероятность роста цены акций Яндекса к 5000 руб. в ближайшие дни достаточно высока - "Алго Капитал"

Вероятность подъема цены акций "Яндекса" к уровню 5000 рублей в ближайшие дни достаточно высока, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Недельные распродажи в бумагах VK (ранее Mail.ru Group) оказали косвенное давление и на акции конкурирующей компании "Яндекс". В четверг котировки ее бумаг закрепились ниже близкого важного для них ценового уровня в 5000 рублей. Впрочем, с учетом технических факторов вероятность их восстановления к указанной отметке в ближайшие дни достаточно высока. Ранее она уже неоднократно выступала точкой притяжения для цены акций", - указывает Манжос в комментарии.

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