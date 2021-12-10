Цены рублевых корпбондов в пятницу могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 10 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные фондовые индексы США преимущественно завершили торги в четверг снижением. Инвесторы переключили внимание на данные об инфляции, которые будут опубликованы в пятницу. При этом в центре внимания остается ситуация с распространением нового варианта коронавируса "омикрон".

Американская Pfizer и немецкая BioNTech SE опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований в отношении эффективности вакцины компаний против этого штамма. Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

Рынок ждет ноябрьских данных о динамике американских потребительских цен, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах до 6,8% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет. Данные о существенном усилении инфляции повысят ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на риски, связанные со штаммом "омикрон".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром также демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,5%, китайский CSI 300 снижается на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,62%, южнокорейский Kospi - на 0,63%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует плавное повышение на 0,11% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможной стабилизации ситуации на фондовом рынке США в конце недели.

Вместе с тем цены на нефть слегка подрастают в ходе утренних торгов 10 декабря, что будет оказывать некоторую поддержку рублевым облигациям. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $74,53 за баррель, что на 0,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,07 за баррель, прибавив 0,18% по отношению к закрытию 9 декабря.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,39 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,87 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 декабря снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 724,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,31%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,26%) и "Газпром БО-23" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,4%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,37%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-01 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 11,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,39% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 9 декабря. Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск будет размещен в рамках второй программы облигаций компании серии 002P на 30 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций со сроком обращения 1,5 года серии 002Р-16 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 9,78% годовых. Сбор заявок прошел 9 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 16 декабря.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 22-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 9,33% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.