.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре рост потребительских цен немного замедлился
В России в ноябре рост потребительских цен замедлился до 0,96% после 1,11% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,4%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 19,38%
 
Российский бизнес попросил защиты от последствий глобальной налоговой реформы
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил главу правительства Михаила Мишустина защитить крупные компании от потерь в результате присоединения к глобальной налоговой реформе Организации экономического сотрудничества и...
 
Регионы нашли способы снизить цены на продукты
Сдерживать рост цен на продовольствие в регионах планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничения торговых надбавок, проведения сельхозярмарок и увеличения посевных площадей, пишут "Известия", ссылаясь на...
 
Единый ресурс объединил данные о зарплатах, жилищных условиях россиян
Горожане в России в среднем более образованны, чем жители стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом менее обеспечены жильем, регулярно перерабатывают и меньше отдыхают, показал "Индекс качества жизни в городах" из...
 
10 декабря 2021 года 08:41

Рубль утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 10 декабря. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,65 - 73,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,715 руб./$1 (+3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,2625 руб./EUR1 (+2,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,67 коп. к уровню закрытия 9 декабря, до 78,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,52 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 8,19 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения рубля к доллару и евро на старте торгов 10 декабря обусловлены ожиданиями новых стимулов к движению. В настоящее время на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках, не наблюдается ярко выраженной динамики. Инвесторы, прежде всего, находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые должны появиться в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,38 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,96 за баррель, что на 0,03% выше цены на закрытие рынка 9 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,58%, китайский CSI300 - на 0,62%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,12%.

Основные фондовые индексы США преимущественно завершили торги в четверг снижением. Помимо грядущих данных об инфляции, в центре внимания остается ситуация с распространением нового варианта коронавируса "омикрон".

Накануне американская Pfizer и немецкая BioNTech SE опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований в отношении эффективности вакцины компаний против штамма "омикрон". Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

Трейдеры в том числе оценивали свежие статистические данные по рынку труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 43 тыс. - до 184 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 227 тыс., тогда как первоначально сообщалось о 222 тыс. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 215-220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Кроме того, рынок ждет ноябрьских данных о динамике американских потребительских цен, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах до 6,8% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет.

Эксперты считают, что данные о существенном усилении инфляции повысят ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на риски, связанные со штаммом "омикрон".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 декабря 2021 года 09:21
Рынок акций РФ покажет, скорее всего, нейтральную динамику в ближайшей перспективе - BCS Express
Российский рынок акций покажет, скорее всего, нейтральную динамику в ближайшей перспективе на смешанном фоне мировых площадок, говорится в комментарии BCS Express. "Ключевым драйвером последних дней была геополитика. Сейчас этот фактор все еще остается на повестке, но без появления новых вводных...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 09:12
Вероятность роста цены акций Яндекса к 5000 руб. в ближайшие дни достаточно высока - "Алго Капитал"
Вероятность подъема цены акций "Яндекса" к уровню 5000 рублей в ближайшие дни достаточно высока, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Недельные распродажи в бумагах VK (ранее Mail.ru Group) оказали косвенное давление и на акции конкурирующей...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 09:02
Шансы на кратковременный отскок цены нефти к $80/барр. пока остаются - BCS Express
Шансы на кратковременный отскок котировок нефти марки Brent к уровню $80 за баррель при появлении позитивных для рынка новостей пока остаются, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. Цены на нефть активно восстанавливались в начале текущей недели, но к четвергу тревога на рынке вновь начала...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 08:42
Цены рублевых корпбондов в пятницу могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры
Москва. 10 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 19:41
Рынок акций РФ в четверг превысил 3810п по индексу Мосбиржи, лидировали Сбербанк и Акрон
Москва. 9 декабря. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх на ожиданиях встречи России и НАТО, которая может привести к ослаблению геополитической напряженности; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (Brent опустилась к $75 за баррель) и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи превысил 3810 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком, а также обновивший максимум "Акрон".    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 19:35
Рубль вечером отыграл потери к доллару и усилил рост к евро благодаря ряду факторов
Москва. 9 декабря. Доллар растерял темпы роста и лишь слегка поднимается, евро усилил снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов и перед заседанием ЦБ РФ, на котором ожидается повышение ключевой ставки.    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 19:01
ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ставку до 8,5% на заседании 17 декабря - ПСБ
Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых, на заседании 17 декабря, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Риски дальнейшего роста инфляции остаются высокими, - считает эксперт. - Усилилось влияние устойчивых факторов инфляции - в ноябре общий...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 18:54
Цены евробондов РФ в четверг умеренно снизились на фоне охлаждения "аппетита к риску" на мировых рынках
Москва. 9 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне падения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене за счет возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 18:42
Рубль может укрепиться до 66 руб./$1 осенью 2022г - "Ингосстрах-Инвестиции"
Рубль может укрепиться до 66 руб./$1 осенью 2022г за счет ощутимого замедления инфляции при незначительном снижении цен на нефть, а также прекращения санкционной риторики, отмечается в обзоре "Ингосстрах-Инвестиции". "Мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение валютного курса на...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 18:25
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 80,1 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "ММК" провел День инвестора 2021. Компания продолжает реализацию стратегии, позволившей за два года...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 18:01
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для бумаг Сбербанка
Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "на уровне рынка" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в комментарии. "Префы" и "обычка" Сбербанка в портфеле инвестора - это ставка на общий рост экономики, уверенные темпы органического роста компании и высокие...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 17:39
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Zscaler с целью $375
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Zscaler Inc. с целью $375 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $284, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Учитывая колоссальный рост объема данных в Сети...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 17:18
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 330 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 330 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 287 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Консенсус-прогноз чистой прибыли по...    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 16:57
Средняя цена золота в 2022г составит $1900/унц. - "Атон"
Средняя цена золота в 2022 году составит $1900 за тройскую унцию, полагают аналитики "Атона". "Золото в 2021 году торговалось в диапазоне $1750-1850 за тройскую унцию, что мы считаем консолидацией после предшествующего ралли, когда котировки достигли исторического максимума в $2064 за унцию....    читать дальше
.
09 декабря 2021 года 16:37
Вероятно снижение нефтяных цен в долгосрочной перспективе - Julius Baer
Вероятно снижение нефтяных цен в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии Julius Baer. "Отсекая текущие перепады рыночных настроений, мы считаем, что нефтяной рынок находится на переходном этапе, когда рост производства превышает рост спроса, поскольку постпандемическое восстановление...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.