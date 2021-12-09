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09 декабря 2021 года 19:41

Рынок акций РФ в четверг превысил 3810п по индексу Мосбиржи, лидировали Сбербанк и Акрон

Москва. 9 декабря. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх на ожиданиях встречи России и НАТО, которая может привести к ослаблению геополитической напряженности; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (Brent опустилась к $75 за баррель) и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи превысил 3810 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком, а также обновивший максимум "Акрон".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3813,29 пункта (+1,1%, днем индекс поднимался выше 3847 пунктов), индекс РТС - 1632,54 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар подрос до 73,6 рубля (+0,01 рубля).

Накануне вечером американские журналисты сообщили, что президент США Джо Байден рассчитывает к 10 декабря сообщить о дальнейших контактах с Россией. "Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи на высоком уровне", - приводят СМИ слова Байдена. В этих встречах также примут участие некоторые страны НАТО.

Подорожали акции "Акрона" (+11,5%, до 14,716 тыс. рублей), Сбербанка (+3,8%, до 302,6 рубля; +1,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,5%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%).

Аналитик SberCIB Андрей Громадин полагает, что рынок акций РФ вырос на фоне более конструктивных сообщений о геополитике - американские СМИ сообщили, что санкции против российского нефтегазового сектора возможны лишь при самом пессимистичном сценарии, а Financial Times сообщила о предстоящих переговорах между Россией и странами НАТО.

По мнению инвестиционного стратега "ВТБ мои инвестиции" Станислава Клещева, рынок акций в четверг с запозданием отыграл отскок, произошедший на западных площадках двумя днями ранее. И хотя принципиально картина на рынках вряд ли изменится до заседаний центробанков на следующей неделе, целесообразно обращать внимание на бумаги, которые демонстрируют повышенную устойчивость к внешнему негативу и быстрее других реагируют ростом при улучшении внешнего фона. На российском рынке такими сейчас выглядят акции металлургических компаний. Бумаги "НЛМК", например, уже начинают закрывать дивидендный "гэп" начала недели.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, российский фондовый рынок в четверг скорректировался вверх, несмотря на слабый внешний фон, при этом отскок поддержал спрос на перепроданные накануне бумаги Сбербанка и TCS Group.

Начиная с марта 2021 года ежемесячная прибыль Сбербанка стабильно находится в диапазоне 100-110 млрд руб. Исключением был только июль, когда прибыль составила 126,8 млрд руб., однако такой результат был обусловлен урегулированием проблемной задолженности группы компаний "Евроцемент", то есть оказался разовым. При этом во II полугодии ускорилась динамика роста операционных расходов, а в ноябре подросли и расходы на резервы на фоне ослабления рубля. В результате пока рост ставок никак не сказался на прибыли банка. Безусловно, текущий год складывается для Сбербанка удачно, а итоговая чистая прибыль может незначительно превысить 1,2 трлн руб., что подразумевает дивиденды на акцию каждого типа в размере 26 руб. Но это все уже было заложено в цену акций Сбербанка.

В Европе страхи по поводу "омикрон"-штамма сменились эйфорией от того, что этот штамм сейчас выглядит более заразным, но менее опасным. Однако введенные карантинные ограничения пока не отменяются. При этом Британия ужесточает ограничения, поскольку власти обеспокоены, что больницы не справятся с волной пациентов.

Центральное место в фокусе участников рынка занимает пятничная публикация отчета по потребительской инфляции в США за ноябрь, который может дать больше информации о первом повышении ставок ФРС и темпах их повышения. Ключевой интерес представляет оплата жилья, поскольку она занимает треть потребительской корзины в США. Значительный инфляционный эффект со стороны повышения аренды недвижимости формирует большую проблему для ФРС и может стимулировать рынки закладываться на ожидания более быстрых темпов повышения ставок, что поддержит доллар.

Цены на нефть снизились из-за отсутствия уверенного аппетита к риску, участники рынка сконцентрировались на сигналах спроса. По данным Bloomberg, не менее 4-х крупных азиатских нефтеперерабатывающих заводов не стали запрашивать у Саудовской Аравии дополнительные объемы поставок на январь. Это может являться сигналом охлаждения спроса после того, как саудиты повысили на январь цены для своих ключевых потребителей в Азии, отмечает Шульгин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, рынок акций РФ сохранил восстановительную динамику до окончания основных торгов на бирже, отыгрывая потери среды. При этом внешняя конъюнктура выглядела невнятной - фондовые рынки развитых стран торговались в слабом "минусе", цены на нефть марки Brent находились под давлением.

После сильной перепроданности заметно сильно восстанавливались "фишки" финансового, технологического и нефтегазового секторов. Заметным спросом у инвесторов вновь пользовались компании химической промышленности - акции "Акрона" обновили максимумы в преддверии дивидендной отсечки в понедельник, также выросли бумаги "Фосагро" (MOEX: PHOR).

В пятницу индекс МосБиржи будет консолидироваться у уровня 3800 пунктов, ожидая импульса от внешнего фона, считает Жильников.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, российский рынок находится под воздействием неопределенности, связанной с фактором геополитики. С одной стороны, есть признаки возможного улучшения геополитической обстановки, с другой - новостной фон изобилует материалами антироссийской направленности, что заставляет многих иностранных инвесторов избавляться от рублевых активов. Если не появится новых информационных раздражителей, а мировые рынки возобновят рост, рынок акций РФ может усилить волну восстановления. Ближайшей целью коррекции может выступить уровень 3870 пунктов для индекса МосБиржи и 1650 пунктов для индекса РТС, считает Бабин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, акции Сбербанка в четверг отыграли рубеж 300 рублей после падения накануне почти на 6% на фоне геополитических факторов, а именно из-за угрозы санкций против российских финансовых компаний. На дневном графике индекса МосБиржи на текущей неделе выстраивается весьма нетипичная последовательность японских "свечей", и на текущий момент формируется вторая подряд модель "харами" в "бычьем" варианте, указывающая на возможность локального разворота вверх, считает Саидова.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основными продавцами на рынке акций в последние дни из-за роста политических страхов выступают нерезиденты, что вылилось в существенную просадку акций Сбербанка, "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

В четверг индекс МосБиржи в очередной раз пытается отскочить выше рубежа 3800 пунктов, который неоднократно выступал уровнем поддержки. Однако нельзя исключать дальнейшего снижения, с откатом индекса МосБиржи в район 3500 пунктов с остановками и локальными отскоками. Не исключено, что этот путь будет пройден до конца года, будет такое "рождественское антиралли".

Ухудшилось положение и Сбербанка: бумага не удержала зону поддержки 305-310 руб., и теперь целью падения выступает район 260 руб. Этот путь может выглядеть пилообразно, с отскоками.

В целом даже рост внешних рынков и нефти может не оказывать поддержку российским акциям, все будет зависеть от настроя иностранных инвесторов. Если и Запад начнет корректироваться вниз, это лишь усугубит ситуацию на рынке акций РФ, считает Антонов.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), однако проседают Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,2-0,4%) и США (индексы теряют 0,2-0,8%) на фоне неплохой статистики по рынку труда США, говорящей в пользу ужесточения монетарной политики Федрезерва.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 184 тыс., тогда как эксперты ожидали 220 тыс.

Инвесторы ожидают выхода в пятницу в США данных об инфляции за ноябрь, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно сроков сворачивания стимулов.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозируют, что отчет Минтруда США укажет на ускорение роста индекса CPI в прошлом месяце до 6,7% после скачка на 6,2% в октябре, ставшего рекордным за три десятилетия. Столь высокая инфляция может заставить Федрезерв ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке цены в четверг снижаются после роста на азиатской сессии, где Brent поднималась к $76,7 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,1 за баррель (-1% и +0,5% в среду), январская цена WTI - $71,66 за баррель (-1% и +0,4% накануне).

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,7 млн б/с, максимума с мая 2020 года, сообщило Минэнерго США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+37,8%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+9,4%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+8,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+6,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,4%).

Акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,1%, до 224 рубля) выросли на новостях, что совет директоров компании на заседании 8 декабря согласовал выкуп 1,713 млн акций группы (5% общего объема - ИФ) по 240,5 руб. за штуку. Заявления акционеров о продаже акций будут приниматься с 1 по 31 января 2022 года включительно.

Упали после отсечки на бирже дивидендов за 2020 год расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-9,6%, до 92,9 рубля; дивиденды - 9,39 рубля на бумагу).

Также подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-11,1%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-6,1%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-5,3%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-4,4%), акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 114,9 млрд рублей (из них 37,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 19,1 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,69 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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