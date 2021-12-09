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09 декабря 2021 года 19:35

Рубль вечером отыграл потери к доллару и усилил рост к евро благодаря ряду факторов

Москва. 9 декабря. Доллар растерял темпы роста и лишь слегка поднимается, евро усилил снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов и перед заседанием ЦБ РФ, на котором ожидается повышение ключевой ставки.

Курс доллара США составил 73,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,03 руб./EUR1, подешевев на 39,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,34 копейки - до 77,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери к доллару и усилил рост к евро на вечерних торгах благодаря улучшению настроений инвесторов и в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором прогнозируется повышение ключевой ставки. О высокой вероятности того, что Банк России заметно повысит ставку на заседании 17 декабря, ранее говорили представители регулятора.

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря рассмотрит широкий диапазон вариантов решений по ключевой ставке, шаг повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) маловероятен, заявил в среду зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в декабре совет директоров ЦБ будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 100 б.п. Позднее она говорила, что Банк России не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Оптимизм глобальных трейдеров был обеспечен обнадеживающими новостями относительно способности действующих вакцин защищать от нового штамма коронавируса "омикрон". Тем не менее участники рынка все еще сохраняют осторожный подход, поскольку некоторые страны предпочитают вводить превентивные меры для борьбы с распространением нового штамма.

Предварительные результаты исследований американской Pfizer и германской BioNTech в отношении эффективности вакцины компаний против нового штамма коронавируса "омикрон" оказались благоприятными. Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

Трейдеры в том числе оценивают свежие данные по рынку труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 43 тыс. - до 184 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 227 тыс., тогда как первоначально сообщалось о 222 тыс.

Аналитики агентства Bloomberg в среднем ожидали уменьшения до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели. Эксперты Trading Economics прогнозировали сокращение до 215 тыс.

Кроме того, рынок ждет ноябрьских данных о динамике американских потребительских цен, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах до 6,8% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет, свидетельствуют данные Trading Economics.

Данные о существенном усилении инфляции повысят ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на риски, связанные с новым штаммом COVID-19 "омикрон", отмечает The Wall Street Journal.

Игроки также продолжают анализировать итоги переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также новые информационные сообщения на эту тему.

Россия будет отвечать на санкции таким образом, чтобы защитить собственные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я оставляю его (вопрос) без ответа, не считаю его корректным. Любые санкции, на них отвечается или зеркально, или ассиметрично. Но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, есть ли у Москвы какой-то проект встречных санкций, если новые ограничения Запад применят против России.

Президент США Джо Байден заявил в среду, что в ходе видеоконференции предупредил президента России Владимира Путина о санкциях, "с которыми тот никогда не сталкивался", в случае нападения России на Украину.

По данным американских СМИ, Байден заявил журналистам в среду, что на состоявшихся во вторник переговорах "четко разъяснил Путину, что если Россия вторгнется на Украину, то будут экономические последствия, с которыми тот никогда не сталкивался".

"РФ ждут серьезные последствия при вторжении на Украину", - цитирует Байдена агентство Bloomberg.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, последний месяц ключевым индикатором влияния на динамику пары "доллар-рубль" является изменение страновой премии за риск. "Недавно после встречи глав России и США данный показатель снизился, что отразилось на укреплении национальной валюты. Отметим, что поддержка рублю, в том числе, приходит со стороны восстановившихся цен на нефть до отметки $75, а также в связи с определенным понижением покупки валюты ЦБ до 23,1 млрд рублей. Рост рубля также подкреплен приближающимся заседанием ЦБ, где будет обсуждаться очередное повышение ключевой ставки. В целом большинство ключевых валют ЕМ пытаются синхронно укрепиться на фоне восстановительных настроений на глобальных фондовых рынках. Помимо фундаментальных факторов, укрепление рубля выглядит сильным и технически. По нашим оценкам, пара "доллар-рубль" попробует выйти к отметке 73 руб./$1 уже по окончании этой недели, однако в случае очередной волны нервозности инвесторов относительно пятничных статданных по инфляции США доллар может подорожать, выйдя в диапазон 74-74,5 руб./$1", - отмечает Жильников.

"В четверг, 9 декабря, рубль продолжил торговаться разнонаправленно. Интересно, что рубль игнорирует и смену настроений в нефти, и высокую амплитуда колебаний фондовых площадок. Похоже, рынок начал ориентироваться на ожидания повышения ключевой ставки Банком России на следующей неделе и смотрит только на это", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в четверг после подъема в ходе утренних торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,84% - до $75,18 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,88% - до $71,72 за баррель.

В период с 25 ноября по 1 декабря, когда появился новый штамм и начал активно распространяться, цена нефти сорта Brent упала на 16% на опасениях, что "омикрон" может вызвать экономическую рецессию. За текущую неделю Brent вернула более половины потерь в цене. Но аналитики считают, что дальнейший рост может быть ограничен до тех пор, пока не станет окончательно ясен эффект "омикрона".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 декабря на 24,55 копейки, до 73,5998 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,96 копейки, до 83,3444 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 11,04 копейки по отношению к среде и составил 73,631 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 8,01 копейки и составил 73,6485 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 751,437 млн, из которых $565,137 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 186,3 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 15,54 копейки, до 83,369 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 4,6 копейки и составил 83,334 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR602,65 млн, из которых EUR129,69 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR472,96 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,72% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,83% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 2 б.п. каждая - до 8,55% и 9,16% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно среды и осталась на отметке 9,27% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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