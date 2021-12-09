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09 декабря 2021 года 18:54

Цены евробондов РФ в четверг умеренно снизились на фоне охлаждения "аппетита к риску" на мировых рынках

Москва. 9 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне падения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене за счет возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию среды и составила 114,12% от номинала, что соответствует доходности 1,895% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась за день и составила 104,01% от номинала (доходность - 0,83% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 1,5 пункта, составив 106,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 21 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 136,95% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 3,45% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 42 базисных пункта, опустившись до 131,72% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,44% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 14 пунктов, до 110,05% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта, до 2,36% годовых), с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 105,85% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 1,495% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 40 базисных пунктов, подешевев до 128,31% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,55% годовых). И лишь десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене на 6 базисных пунктов, до 108,83% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 2,53% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня торгуются в "красной" зоне. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 2 базисных пункта - до 2,64% годовых, самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году - также на 2 базисных пункта, до 3,55% годовых. В целом на глобальных рынках доходности гособлигаций развитых стран снижаются, в то время как бумаги emerging markets торгуются разнонаправленно. В частности, процентные ставки десятилетних US Treasuries снизились за день на 3 базисных пункта. При этом мировые цены на нефть снижаются. Основными факторами такого поведения мировых рынков являются, с одной стороны, вновь возросшие опасения негативного влияния на мировую экономику активно распространяющегося нового штамма COVID-19. И хотя он, может быть, вызывает не такие серьезные последствия, но темпы его распространения очень высокие, поэтому многие страны вновь начинают вводить антиковидные ограничения. С другой стороны, давление на мировые долговые рынки оказывают ожидания более жесткой денежно-кредитной политики от ФРС США, что, соответственно, и стимулирует продавцов рисковых активов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.


Опубликовано: /Финмаркет/
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