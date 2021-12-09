"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 80,1 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ММК" провел День инвестора 2021. Компания продолжает реализацию стратегии, позволившей за два года увеличить EBITDA на 270 млн долл. На наш взгляд, ключевыми драйверами роста котировок ММК в 2022г станут наращивание производства стали на турецком активе и включение в индекс MSCI Russia в мае 2022г. В то же время Виктор Рашников затронул вопрос об изменении подхода к корректировки дивидендной базы на extra-CAPEX. В случае повышения порогового значения капитальных затрат с 700 до 1250 млн долл. дивидендные выплаты за 2022г могут снизиться на треть, до 6,2 руб. на акцию. Мы отмечаем, что с учетом отсутствия долговой нагрузки компания может осуществлять выплаты акционерам выше 100% FCFF, поэтому с высокой вероятностью дивидендная база продолжит корректироваться на определенный объем extra-CAPEX", - пишет аналитик Василий Данилов.

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