"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для бумаг Сбербанка

Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "на уровне рынка" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в комментарии.

"Префы" и "обычка" Сбербанка в портфеле инвестора - это ставка на общий рост экономики, уверенные темпы органического роста компании и высокие дивиденды. Тем не менее снижение котировок до 300 рублей за обыкновенную акцию пока для нас не является аргументом в пользу того, чтобы повысить рейтинг до уровня "покупать", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

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