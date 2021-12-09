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09 декабря 2021 года 17:18
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 330 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 330 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 287 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Консенсус-прогноз чистой прибыли по МСФО по итогам года составляет 1,2-1,24 трлн рублей, заявил глава банка Герман Греф. Текущая коррекция рынка обусловлена геополитическими рисками, а также снижением котировок нефти, спровоцированным новым штаммом COVID-19 "омикрон". Однако учитывая растущий бизнес Сбербанка, мы считаем просадку отличной возможностью для покупки бумаг эмитента", - отмечают эксперты инвесткомпании. "С технической точки зрения котировки бумаг эмитента существенно скорректировались и находятся на уровне поддержки. Мы рекомендуем открывать позицию от текущего уровня. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 287 рублей риск на портфель составит 0,45%", - указывают в "Финаме". Сбербанк - крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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