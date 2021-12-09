Средняя цена золота в 2022г составит $1900/унц. - "Атон"

Средняя цена золота в 2022 году составит $1900 за тройскую унцию, полагают аналитики "Атона".

"Золото в 2021 году торговалось в диапазоне $1750-1850 за тройскую унцию, что мы считаем консолидацией после предшествующего ралли, когда котировки достигли исторического максимума в $2064 за унцию. Продолжаем считать, что золото остается привлекательным в качестве защитного инструмента против неожиданных всплесков инфляции, а также геополитических шоков. В краткосрочной перспективе ожидаем, что золото будет торговаться в диапазоне $1700-1900/унц. (приближение к нижней/верхней границе - сигнал к покупке/продаже) на фоне американской статистики и изменения настроений на рынке в зависимости от сроков и глубины грядущего сворачивания стимулов. Мы продолжаем считать, что золото должно составлять до 10% инвестиционного портфеля в целях диверсификации и ожидаем рост его средней цены в 2022 году до $1900/унц." - пишут эксперт в обзоре.

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