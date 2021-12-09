Вероятно снижение нефтяных цен в долгосрочной перспективе - Julius Baer

Вероятно снижение нефтяных цен в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии Julius Baer.

"Отсекая текущие перепады рыночных настроений, мы считаем, что нефтяной рынок находится на переходном этапе, когда рост производства превышает рост спроса, поскольку постпандемическое восстановление глобальной экономики в значительной степени завершилось. Последние официальные данные из США и Китая указывают на стагнацию спроса. На этом фоне мы ожидаем снижения цен в долгосрочной перспективе. Тем не менее рыночные настроения и утверждения о недоинвестировании сектора могут оказать повышательную поддержку ценам на нефть в ближайшей перспективе", - отмечает глава отдела экономики Норберт Рюкер.

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