Рубль днем слегка повышается к доллару и снижается к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 9 декабря. Доллар немного повышается, евро слегка дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 73,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,38 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,25 копейки - до 78,05 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 декабря на 24,55 копейки, до 73,5998 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,96 копейки, до 83,3444 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движением на глобальном рынке. Доллар корректируется вверх к евро на Forex после сильного падения накануне, обусловленного усилением аппетита к риску. Оптимизм трейдеров был обеспечен обнадеживающими новостями относительно способности действующих вакцин защищать от нового штамма коронавируса "омикрон".

Предварительные результаты исследований американской Pfizer и германской BioNTech в отношении эффективности вакцины компаний против нового штамма коронавируса "омикрон" оказались благоприятными. Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

Тем не менее участники рынка все еще сохраняют осторожный подход, поскольку некоторые страны предпочитают вводить превентивные меры для борьбы с распространением нового штамма. Так, власти Великобритании снова постановили компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы. В Дании закрыли рестораны, бары и школы, а в Китае запретили групповые туристические поездки из провинции Гуандун.

Игроки продолжают анализировать итоги переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также новые информационные сообщения на эту тему.

Россия будет отвечать на санкции таким образом, чтобы защитить собственные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я оставляю его (вопрос) без ответа, не считаю его корректным. Любые санкции, на них отвечается или зеркально, или ассиметрично. Но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, есть ли у Москвы какой-то проект встречных санкций, если новые ограничения Запад применят против России.

Президент США Джо Байден заявил в среду, что в ходе видеоконференции предупредил президента России Владимира Путина о санкциях, "с которыми тот никогда не сталкивался", в случае нападения России на Украину.

По данным американских СМИ, Байден заявил журналистам в среду, что на состоявшихся во вторник переговорах "четко разъяснил Путину, что если Россия вторгнется на Украину, то будут экономические последствия, с которыми тот никогда не сталкивался".

"РФ ждут серьезные последствия при вторжении на Украину", - цитирует Байдена агентство Bloomberg.

Цены на нефть перешли к снижению днем после подъема в ходе утренних торгов в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,7% - до $75,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,69% - до $71,86 за баррель.

В период с 25 ноября по 1 декабря, когда появился новый штамм и начал активно распространяться, цена нефти сорта Brent упала на 16% на опасениях, что "омикрон" может вызвать экономическую рецессию. За текущую неделю Brent вернула более половины потерь в цене. Но аналитики считают, что дальнейший рост может быть ограничен до тех пор, пока не станет окончательно ясен эффект "омикрона".

"В четверг российский рубль умеренно снижается к доллару, однако в моменте пара "доллар-рубль" доходила до отметки 73,47 рубля за единицу американской валюты. Полагаем, что если в ближайшее время рублю удастся закрепиться ниже уровня 73,2 рубля на факторе разрядки геополитической обстановки, то укрепление может продолжиться до уровня 72,5 рубля за доллар. В целом по валютной паре "доллар-рубль" до конца недели по-прежнему ожидаем торговлю в рамках широкого диапазона 72,65-75,25 рубля за доллар", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Новые победы "россиянина" под вопросом. Во-первых, на рынках наблюдается некоторое охлаждение спроса на рисковые активы, что, в свою очередь, оживляет доллар. Во-вторых, нефть дорожает по большей части в рамках технического отскока, который затянулся и рискует смениться новыми продажами. В-третьих, в пятницу США опубликуют отчет по инфляции, который способен надавить на рубль через подъем доллара, если показатели превысят ожидания. Иными словами, несмотря на недавнюю стойкость, российской валюте грозит "медвежье" завершение торговой недели. Так, пара "доллар-рубль", которая уже тестирует зону 73,5 руб./$1, может первым делом направиться в зону 73,8 руб./$1, за которой последует отметка 74 руб./$1", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,72% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,83% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 2 б.п. каждая - до 8,55% и 9,16% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно среды и осталась на отметке 9,27% годовых.