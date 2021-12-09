Подъем ставки ЦБ РФ в декабре составит, скорее всего, 100 б.п. - "Локо-Инвест"

Повышение ключевой ставки Банка России в декабре текущего года составит, скорее всего, 100 б.п., говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Росстат опубликовал данные по инфляции за ноябрь и первую неделю декабря (по 6 декабря). Ожидаемый нами рост базовой инфляции случился, хотя значимый вклад здесь внесли зарубежный туризм вместе с нерегулируемыми услугами. Но текущие сезонно скорректированные темпы роста далеки от комфортных даже при всех "но", превышая целевые уровни (0,33%) в два-три раза. На этом фоне столь низкая недельная инфляция - приятный сюрприз, но после очистки от "турецкого фактора" получим чуть более 0,1% за первые шесть дней, что все равно выше цели. И, да, нужно убедиться, что столь низкие темпы роста цен сохранятся до конца месяца. Напомним, что нечто подобное мы наблюдали в начале ноября, правда, тогда из-за фактора "нерабочих" дней. С нашей точки зрения, эти цифры не дают достаточных основания для комфорта, поэтому свой прогноз по инфляции в декабре (0,9-1% м/м и 8,5-8,6% г/г) и повышению ставки ЦБ (+100 б.п.) сохраняем", - пишет эксперт.

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