Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Amazon

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют позитивную оценку перспектив акций Amazon.com Inc., прогнозная цена составляет $4000 за штуку, сообщается в обзоре.

"Антимонопольная служба Италии наложила штраф на Amazon в размере €1,13 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке (компания отдавала приоритет собственной логистической службе). Считаем новость нейтральной для акций эмитента, поскольку размер штрафа совсем незначителен для компании (0,27% от прогнозируемой на 2021 год выручки). Котировки бумаг Amazon закрылись в среду практически без изменений. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании в долгосрочной перспективе, оценивая их справедливую стоимость на уровне $4000 за штуку", - отмечают эксперты банка.

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