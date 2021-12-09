Вероятен плавный рост курса рубля до 72-73 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Предстоящие выплаты налогов и дивидендов способны обеспечить рублю плавный рост к уровням 72-73 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль в среду вошел в топ-5 ЕМ валют по масштабам укрепления к доллару с результатом 0,64%. Слабость последнего на глобальном рынке и рост цен на нефть вкупе со снижением геополитических страхов поддержали рубль через улучшение баланса спекулятивных потоков. Разговор Путина и Байдена, с нашей точки зрения, позволил пройти пик напряженности, поэтому предстоящие выплаты налогов и дивидендов способны обеспечить рублю плавный рост к уровням 72-73 руб./$1 . Помогут ему и ожидания дальнейшего роста ставки ЦБ и его ястребиные комментарии", - пишет Полевой.

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