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09 декабря 2021 года 12:15
Вероятен плавный рост курса рубля до 72-73 руб./$1 - "Локо-Инвест"
Предстоящие выплаты налогов и дивидендов способны обеспечить рублю плавный рост к уровням 72-73 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Рубль в среду вошел в топ-5 ЕМ валют по масштабам укрепления к доллару с результатом 0,64%. Слабость последнего на глобальном рынке и рост цен на нефть вкупе со снижением геополитических страхов поддержали рубль через улучшение баланса спекулятивных потоков. Разговор Путина и Байдена, с нашей точки зрения, позволил пройти пик напряженности, поэтому предстоящие выплаты налогов и дивидендов способны обеспечить рублю плавный рост к уровням 72-73 руб./$1 . Помогут ему и ожидания дальнейшего роста ставки ЦБ и его ястребиные комментарии", - пишет Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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