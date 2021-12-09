Рынок акций РФ утром корректируется вверх после распродаж днем ранее

Москва. 9 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг скорректировался вверх на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и в ожидании встречи России и НАТО; индекс Мосбиржи отскочил выше 3800 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3808,31 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1630,03 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,9%.

Доллар стоит 73,6 рубля (+0,01 рубля).

Накануне вечером американские журналисты сообщили, что президент Джо Байден рассчитывает к 10 декабря сообщить о дальнейших контактах с Россией. "Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи на высоком уровне", - приводят СМИ слова Байдена. В этих встречах также примут участие некоторые страны НАТО.

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +1,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +0,8% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, рынок акций РФ открылся в четверг покупками после распродаж накануне. Против покупателей в среду играли геополитические сомнения, но сейчас они отошли на второй план. Обычно геополитические страхи "выкупаются", как только проходит пиковый период напряжения. Не исключено, что так же будет и в этот раз.

Как отмечает главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян, в течение последних пяти торговых дней наблюдается расхождение в движении российского рынка акций с динамикой внешних основных рынков. В настоящее время геополитический риск (в частности, возможные санкции в отношении российского финансового сектора, если произойдет обострение "украинского вопроса") побуждает инвесторов избавляться от российских бумаг.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основными продавцами на рынке акций в последние дни из-за роста политических страхов выступают нерезиденты, что вылилось в существенную просадку акций Сбербанка, "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

В четверг индекс МосБиржи в очередной раз пытается отскочить выше рубежа 3800 пунктов, который неоднократно выступал уровнем поддержки. Однако нельзя исключать дальнейшего снижения, с откатом индекса МосБиржи в район 3500 пунктов с остановками и локальными отскоками. Не исключено, что этот путь будет пройден до конца года, будет такое "рождественское анти-ралли".

Ухудшилось положение и Сбербанка: бумага не удержала зону поддержки 305-310 руб. и теперь целью падения выступает район 260 руб. Этот путь может выглядеть пилообразно, с отскоками.

В целом, даже рост внешних рынков и нефти может не оказывать поддержку российским акциям, все будет зависеть от настроя иностранных инвесторов. Если и Запад начнет корректироваться вниз, это лишь усугубит ситуацию на рынке акций РФ.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что рынок акций РФ в четверг корректируется вверх в направлении уровня 3850 пунктов по индексу МосБиржи, несмотря на невнятные сигналы с внешних площадок.

Из важной статистики, способной оказать влияние на рынки, следует отметить количество новых заявок на пособия по безработице на предыдущей неделе в США. Однако основной статистикой недели станет пятничная публикация данных по потребительской инфляции в США, темпы которой могут вновь вырасти по сравнению с предыдущим месяцем и усилить вероятность более активных мер ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики США.

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,6%, завершив подъемом третью сессию подряд. Поддержку рынку оказали сообщения, сигнализирующие о том, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" может не вызвать такого негативного эффекта на экономику, как это представлялось ранее, пишет MarketWatch.

Опубликованные предварительные результаты лабораторных исследований Pfizer и BioNTech в отношении эффективности вакцины против "омикрона" показали, что три дозы обеспечивают уровень защиты от нового штамма, аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

"Данные показывают, что третья доза BNT162b2 увеличивает нейтрализующие антитела в 25 раз по сравнению с двумя дозами", - говорится в докладе Pfizer и BioNTech. Он был опубликован после того, как ученые из Южной Африки сообщили, что существующая вакцина этих двух компаний вырабатывает лишь малую часть антител, способную бороться с "омикроном".

В четверг в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), плюсует Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут в пределах 0,2%) и умеренно просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Инвесторы ожидают выхода в пятницу в США данных об инфляции за ноябрь, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно сроков сворачивания стимулов.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозируют, что отчет Минтруда США укажет на ускорение роста индекса CPI в прошлом месяце до 6,7% после скачка на 6,2% в октябре, ставшего рекордным за три десятилетия. Столь высокая инфляция может заставить Федрезерв ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке цены утром в четверг консолидируются после роста на азиатской сессии, где Brent поднималась к $76,7 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $75,82 за баррель (без изменений и +0,5% в среду), январская цена WTI - $72,44 за баррель (+0,1% и +0,4% накануне).

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,7 млн б/с, максимума с мая 2020 года, сообщило Минэнерго США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+10,1%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+9,2%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+8,3%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+4,4%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+4%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-10%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-9,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 25,8 млрд рублей (из них 10,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").