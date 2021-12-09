Фундаментально оправданный уровень цены нефти - $70-75/барр. - ПСБ

Фундаментально оправданным уровнем по нефти выступает диапазон $70-75 за баррель Brent, а текущий рост носит излишне эмоциональную окраску, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent уверенно проторговали $75/барр. на ослаблении страхов относительно омикрона. Так, ключевые производители вакцин Pfizer и BioNTech сообщили, что три дозы вакцины защищают от нового штамма, что несколько снизило градус напряженности, хотя некоторые страны и вводят точечные меры. На этом фоне статистика от Минэнерго США, которая вышла еще слабее, чем от API, была проигнорирована: запасы сырой нефти снизились всего на 0,2 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов прибавили 3,9 и 2,7 млн барр. Мы сохраняем взгляд, что фундаментально оправданным уровнем по нефти выступает диапазон $70-75/барр. Текущий рост в большей степени носит излишне эмоциональную окраску", - пишет Крылова.

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