Возможен подъем цены нефти к $77-78/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможен подъем цены нефти марки Brent к уровням $77-78 за баррель в ближайшее время, считают аналитики BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг утром поднялись выше $76 за баррель. При благоприятном фоне котировки могут продолжить движение в район $77-78. С учетом сохраняющихся рисков и перспективы профицита в 2022 году желающих покупать по более высоким ценам может быть недостаточно, чтобы вернуть котировки выше $80 за баррель. По крайней мере, такие уровни уже не выглядят устойчивыми", - пишут эксперты инвесткомпании в комментарии.

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