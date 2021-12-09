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09 декабря 2021 года 10:58

Возможен подъем цены нефти к $77-78/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможен подъем цены нефти марки Brent к уровням $77-78 за баррель в ближайшее время, считают аналитики BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг утром поднялись выше $76 за баррель. При благоприятном фоне котировки могут продолжить движение в район $77-78. С учетом сохраняющихся рисков и перспективы профицита в 2022 году желающих покупать по более высоким ценам может быть недостаточно, чтобы вернуть котировки выше $80 за баррель. По крайней мере, такие уровни уже не выглядят устойчивыми", - пишут эксперты инвесткомпании в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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