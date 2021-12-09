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09 декабря 2021 года 10:33
Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3950п в ближайшее время - "Фридом Финанс"
Возможен отскок вверх по индексу Мосбиржи к уровню 3950 пунктов в ближайшее время по мере фиксации роста на мировых площадках, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Основным негативным драйвером для рынка акций РФ, на взгляд аналитика, выступает техническая картина. "После долгого периода роста индексы Мосбиржи и РТС пересекли вниз 200-дневную скользящую среднюю. Иногда это может стать предвестником очень большого падения, как было, например, в 2008-м и 2020-м гг. Впрочем, говорить о полной аналогии, на наш взгляд, не приходится. В частности, снижение бенчмарка в значительной степени обусловлено падением акций Сбербанка на близких к рекордным объемах, а именно на эти бумаги приходится примерно 15-процентная доля в индексе. Столь внушительный спад был обусловлен спекулятивной игрой на теме геополитики, а также на ожиданиях замедления роста ипотечного рынка. Основной массой продавцов, по всей видимости, выступили нерезиденты. По другим бумагам ситуация несколько лучше", - отмечает эксперт в комментарии. Ващенко обращает внимание, что у инвесторов не отмечается тревожных настроений, рубль демонстрирует боковую динамику. "На локальном рынке практически нет важных экономических новостей, которые могли бы обеспечить импульс для роста: повестку заполнили политические темы (преимущественно негативно окрашенные). Однако их влияние на рынок, на наш взгляд, будет непродолжительным. В ближайшее время мы ожидаем отскок к отметке 3950 пунктов по индексу Мосбиржи. Это станет возможным, как только на основных мировых площадках будет зафиксирован рост", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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