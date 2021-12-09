Возможно продолжение укрепления рубля на торгах в четверг - ПСБ

Возможно продолжение укрепления рубля по отношению к доллару в течение торговой сессии в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утро четверга создает умеренно позитивный фон для укрепления рубля. Фьючерсы на глобальные фондовые рынки в основном торгуются разнонаправленно, фьючерсы на нефть торгуются в плюсе. Помимо фундаментальных факторов, техническая картина пары доллар/рубль выглядит многообещающе - на графике образовался "мертвый крест". Мы ожидаем, что в ближайшие дни возможно продолжение укрепления национальной валюты, однако в плавном режиме. В четверг ориентируемся на выход пары доллар/рубль ниже отметки 73 руб./$1", - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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