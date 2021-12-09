Вероятна консолидация доходностей ОФЗ вблизи текущих уровней в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация доходностей рублевых гособлигаций вблизи текущих уровней (8,6% для 10-летних ОФЗ) на торгах в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Основным риском для ОФЗ в текущий момент выступают внутренняя и внешняя инфляция, а также перспективы ужесточения монетарной политики. Вышедшие в среду данные по инфляции в РФ за ноябрь (8,4% г/г) оказались выше, чем в октябре (8,1% г/г). Отклонение инфляции от цели (4%) усиливает ожидания повышения ключевой ставки ЦБР на следующей неделе до 8,5% (+100 б.п.). Если регулятор даст сигнал, что ставка в начале следующего года может быть выше 8,5% и откорректирует вверх средний прогноз по ставке на 2022 год, то кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 25-50 б.п. В четверг ожидаем, что данные по инфляции в РФ нейтрализуют позитивный внешний фон, и рублевые гособлигации будут консолидироваться вблизи достигнутых уровней (8,6% для 10-летних ОФЗ)", - указывает эксперт ПСБ.

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