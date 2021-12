S&P 500 закрылся вблизи максимума

Фондовые рынки США выросли в среду. Фондовые индексы государств АТР торгуются в четверг преимущественно в плюсе. Цены на нефть растут в четверг.

Фондовые рынки США выросли в среду по итогам третьей сессии подряд.

Поддержку рынку оказали сообщения, сигнализирующие о том, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" может не вызвать такого негативного эффекта на экономику, как это представлялось ранее, пишет MarketWatch. Опубликованные предварительные результаты лабораторных исследований Pfizer и BioNTech в отношении эффективности вакцины против "омикрона" показали, что три дозы обеспечивают уровень защиты от нового штамма, аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

"Данные показывают, что третья доза BNT162b2 увеличивает нейтрализующие антитела в 25 раз по сравнению с двумя дозами", - говорится в докладе Pfizer и BioNTech. Он был опубликован после того, как ученые из Южной Африки сообщили, что существующая вакцина этих двух компаний вырабатывает лишь малую часть антител, способную бороться с "омикроном".

Другим позитивным моментом для рынка также стал факт принятия инвесторами жесткого настроя Федеральной резервной системы в отношении будущей кредитно-денежной политики США, считают аналитики Swissquote. "В то время как торги по принципу "скупай все", вероятнее всего, продолжатся до конца этой недели, вырисовываются некоторые серьезные риски, не связанные с коронавирусом", - написал аналитик OANDA Джефри Халли в ежедневном комментарии.

В пятницу министерство труда США опубликует данные о динамике потребительских цен в ноябре. "Если инфляция ускорится до 7% или еще больше, это поднимет градус на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС на следующей неделе", - пояснил аналитик.

Количество открытых вакансий в США в октябре увеличилось на 431 тыс., до 11,033 млн, по сравнению с пересмотренными в сентябре 10,602 млн, показали данные бюро трудовой статистики. Показатель превзошел ожидания аналитиков, предполагавших, что количество открытых вакансий в позапрошлом месяце составит 10,339 млн, сообщает Trading Economics.

Наибольший рост был зафиксирован в секторе гостеприимства и общепита (+45 тыс.) и образовательных услуг (+42 тыс.). В то же время количество открытых вакансий уменьшилось в правительственных ведомствах (-115 тыс.).

Число принятых на работу людей в октябре составило 6,5 млн. Количество уволившихся по различным причинам сократилось до 4,157 млн с 4,362 млн в сентябре.

Акции авиакомпании Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подорожали на 0,1%. Авиаперевозчик улучшил прогноз выручки на четвертый квартал 2021 года на фоне снижения ожидаемых расходов на топливо. Компания ожидает, что её выручка в октябре-декабре будет на 10-15% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, тогда как предыдущий прогноз предусматривал сокращение показателя на 15-25%.

Бумаги крупнейшего в мире производителя супов Campbell Soup Co. (SPB: CPB) прибавили в цене 1,7% несмотря на то, что компания зафиксировала снижение прибыли и выручки в первом квартале 2022 финансового года и дала слабый прогноз на фингод в целом.

Капитализация Visa Inc. (SPB: V) увеличилась на 0,8%. Компания сообщила о запуске консалтингового сервиса по криптовалютам в рамках расширения сферы деятельности за пределы бизнеса кредитных карт.

Стоимость производителя электроинструментов и техники Stanley Black & Decker (SPB: SWK) выросла на 3,3%. Компания продает подразделения Commercial Electronic Security и Healthcare Security, предоставляющие комплексные решения в области безопасности, шведской Securitas AB за $3,2 млрд.

Акции одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания Kraft Heinz подешевели почти на 4% после того, как инвесткомпания Guggenheim Partners понизила рекомендацию с "покупать" до "нейтрально".

Бумаги поставщика инфраструктуры для электрокаров ChargePoint Holdings потеряли в цене 3,7%. Компания в третьем квартале увеличила чистый убыток больше, чем ожидали эксперты.

Котировки акций онлайн компании в сфере моды Stitch Fix Inc. (SPB: SFIX) рухнули почти на 24%. По итогам третьего квартала она зафиксировала результаты, превзошедшие ожидания аналитиков, но дала разочаровывающий прогноз. Wells Fargo (SPB: WFC) понизила прогнозную цену акций компании с $35 до $14 за бумагу.

Стоимость американской корпорации Honeywell International (SPB: HON) упала на 1,2%. BofA Securities понизила рекомендацию акциям компании с "покупать" до "нейтрально".

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,1% и достиг 35754,75 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 0,3% и закрыл торги на отметке в 4701,21 пункта - вблизи максимума, зафиксированного 18 ноября (4704,54 пункта).

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 0,6% и составило 15786,99 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в плюсе в ожидании данных об инфляции США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно сроков сворачивания стимулов.

Отчет Минтруда США о потребительской инфляции за ноябрь будет обнародован в пятницу, и опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозируют, что он укажет на ускорение роста индекса CPI в прошлом месяце до 6,7% после скачка на 6,2% в октябре, ставшего рекордным за три десятилетия. Столь высокая инфляция может заставить Федрезерв ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 1,07%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,05%. Ралли на рынке китайских акций продолжается второй день подряд на фоне снижения опасений по поводу нового штамма коронавируса.

Участники китайского рынка также реагируют на данные о ноябрьской инфляции в КНР. Как стало известно в четверг, потребительские цены в Китае в прошлом месяце подскочили на максимальные с августа 2020 года 2,3% в годовом выражении, а темпы роста цен производителей (индекс PPI) замедлились до 12,9% с октябрьских 13,5%.

Лидером роста на фондовом рынке КНР стали акции производителей потребительских товаров и технологических компаний. Котировки San'an Optoelectronics подскочили на максимально возможные 10%, производителей алкогольной продукции Kweichow Moutai и Wuliangye Yibin - на 3% и 3,8% соответственно, производителей электроники Luxshare Precision и Boe Technology - на 3,6% и 3,9% соответствено.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. дорожают на 1,2%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd.- на 2,5%, интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd - на 1,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК увеличился на 0,63%.

Бумаги производителя микрочипов SK Hynix Inc. подскочили в цене на 2,5%, рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,1%, котировки автопроизводителя Hyundai Motor практически не меняются.

Между тем японский индекс Nikkei 225 к 8:34 МСК снизился на 0,3%, более широкий индекс Topix потерял 0,4% после активного роста в предыдущие сессии.

Лидерами снижения выступают транспортные и промышленные компании, а также фирмы, значительную долю выручки получающие от экспорта, включая Mitsui OSK (-1%), Hitachi (-3,2%), Sony Group (-1%), Toyota Motor (-0,2%) и Fast Retailing (-0,15%).

С другой стороны, акции авиакомпаний Ana Holdings и Japan Airlines поднимаются на 0,7% и 1,4% соответственно. Котировки инвестиционно-технологической SoftBank Group растут на 1,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 1,1% и 0,9% соответственно.

Цена бумаг Sydney Airport подскочила на 2,9% после того, как антимонопольный регулятор одобрил покупку оператора аэропорта в Сиднее конгломератом Sydney Aviation Alliance за 23,6 млрд австралийских долларов ($16,8 млрд).

Цены на нефть растут в четверг благодаря новым сигналам о том, что распространение штамма COVID-19 "омикрон" не будет иметь столь серьезных последствий для мировой экономики, как ожидалось изначально.

Накануне американская Pfizer и немецкая BioNTech SE опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований в отношении эффективности вакцины компаний против штамма "омикрон". Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

"Трейдеры начинают понимать, что хотя "омикрон" может привести к некоторому ослаблению спроса, его последствия не будут столь страшными, как ожидалось", - отмечает старший аналитик по нефтяному рынку Рrice Futures Group Фил Флинн.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $76,42 за баррель, что на $0,6 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,38 (0,5%) - до $75,82 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,06 за баррель, что на $0,7 (0,97%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов увеличилась на $0,31 (0,4%) и составила $72,36 за баррель.

Тем временем, доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырья в стране.

Как сообщило в среду Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 241 тыс. баррелей - до 432,87 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения на 1,52 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, подскочили на 2,4 млн баррелей, до 30,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах выросли на 3,88 млн баррелей, дистиллятов - на 2,73 млн баррелей. Аналитики прогнозировали их повышение соответственно на 2 млн баррелей и 1 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,7 млн б/с, максимума с мая 2020 года, сообщило Минэнерго.