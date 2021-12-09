Возможно среднесрочное укрепление рубля при спокойном внешнем фоне - BCS Express

Общие факторы указывают в пользу укрепления курса рубля к доллару на среднесрочном горизонте в случае спокойного внешнего фона, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рубль в среду уже не испытывал такого давления как в периоды прошлых распродаж из-за геополитики. Пара USD/RUB вернулась в район 73,5 руб./$1. Без обострения внешнего фона общие факторы указывают в пользу снижения курса на среднесрочном горизонте, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Между тем остановилось падение и в ОФЗ. Цены на нефть марки Brent вернулись выше $75 за баррель и находятся на комфортных уровнях для рубля и нашего фондового рынка. Статистика по продолжению постепенного восстановления добычи в США пока не оказывает негативного влияния. Третью неделю подряд она растет по 100 тыс. б/с".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.