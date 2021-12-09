Цены рублевых корпбондов в четверг могут подрасти благодаря позитивному внешнему фону и ожиданиям встречи РФ-НАТО

Москва. 9 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала (выросли фондовые площадки и дорожает нефть) и ожиданиям переговоров России с НАТО, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Накануне вечером американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден рассчитывает к 10 декабря сообщить о дальнейших контактах США с Россией. "Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи (с Россией - ИФ) на высоком уровне", - приводят СМИ слова Байдена. По словам Байдена, в этих встречах также примут участие некоторые страны-члены НАТО.

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,6%, завершив подъемом третью сессию подряд. Поддержку рынку оказали сообщения, сигнализирующие о том, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" может не вызвать такого негативного эффекта на экономики, как это представлялось ранее, пишет MarketWatch.

Опубликованные предварительные результаты лабораторных исследований Pfizer и BioNTech в отношении эффективности вакцины против "омикрона" показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от нового штамма, аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

Этот доклад был опубликован после того, как ученые из Южной Африки сообщили, что существующая вакцина Pfizer и BioNTech вырабатывает лишь малую часть антител, способную бороться с "омикроном".

Количество открытых вакансий в США в октябре увеличилось на 431 тыс., до 11,033 млн по сравнению с пересмотренными в сентябре 10,602 млн, показали данные бюро трудовой статистики США. Показатель превзошел ожидания аналитиков, предполагавших, что количество открытых вакансий в позапрошлом месяце составит 10,339 млн, сообщает Trading Economics.

В четверг в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг также растут благодаря ослаблению опасений относительно негативного влияния штамма "омикрон" на мировую экономику. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 6:45 МСК составила $76,4 за баррель (+0,8% и +0,5% в среду), январская цена WTI - $73,05 за баррель (+1% и +0,4% накануне).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,334 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,361 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 декабря снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 724,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,38%), "Газпром БО-23" (-0,35%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,29%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,27%), "РЖД-28" (+0,23%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПКБ ("Первое коллекторское бюро") установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей со сроком обращения 4 года на уровне 12,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,82% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 7-16-го купонов. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 8 декабря. Техразмещение запланировано на 10 декабря.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-01 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года в 11,75-12% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 12,28-12,55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации пройдет 9 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Выпуск будет размещен в рамках второй программы облигаций компании серии 002P на 30 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

Альфа-банк 9 декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-16 объемом от 5 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки 1-го купона - 9,60-9,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,83-9,94% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Техразмещение предварительно запланировано на 16 декабря.

ПАО "Инград" (MOEX: INGR) установило ставку 5-го купона облигаций на 20 млрд рублей на уровне 10,5% годовых. Выпуск биржевых облигаций серии 002P-01 объемом 20 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в 2019 году.

"ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установил ставку 16-го купона облигаций серии БО-29 на уровне 7% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. В мае компания досрочно погасила бумаги на 1 млрд 46,205 млн рублей, выкупленные ранее по оферте, таким образом, в обращении находятся облигации на 1,4 млрд рублей.

SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) - "ОВК Финанс" (ОВКФ) - объявила о том, что не может выплатить почти 15 млрд рублей при погашении облигаций серии 01. "Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде", - говорится в сообщении ОВКФ. "Владельцы облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться к эмитенту с требованием о выплате причитающихся им сумм в форме претензии в соответствии с порядком проспекта ценных бумаг, а также к поручителям", - отмечает ОВКФ. Рассчитаться с держателями бумаг группа ОВК должна была 24 ноября. В начале декабря компания объявила о дефолте по 15 и 16 купонам облигаций этой серии на сумму 399,4 млн и 943,88 млн рублей, соответственно (в целом - более 1,343 млрд рублей).