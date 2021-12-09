09 декабря 2021 года 08:44
Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные на фоне отсутствия четких сигналов с мировых рынков
Москва. 9 декабря. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия четких сигналов с мировых рынков капитала.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,54-73,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,5725 руб./$1 (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 83,4 руб./EUR1 (-3 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,17 коп. к уровню закрытия 8 декабря, до 77,99 рубля.
Доллар при этом оказался на 27,28 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,6 коп. выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов 9 декабря на фоне отсутствия ярко выраженной динамики на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Инвесторы также находятся в ожидании данных об инфляции в США за ноябрь, которые должны быть опубликованы в пятницу.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,27 за баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,93 за баррель, что на 0,79% выше цены на закрытие рынка 8 декабря.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,25%, китайский CSI300 растет на 1,76%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,18%.
Фондовые рынки США выросли в среду по итогам третьей сессии подряд. Поддержку рынку оказали сообщения, сигнализирующие о том, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" может не вызвать такого негативного эффекта на экономику, как это представлялось ранее.
Другим позитивным моментом для рынка также стал факт принятия инвесторами жесткого настроя Федеральной резервной системы в отношении будущей кредитно-денежной политики США.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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