Рубль вечером продолжает укрепляться к доллару и развернулся вниз к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 8 декабря. Доллар продолжает слабеть, евро перешел к укреплению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 73,69 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,48 руб./EUR1, подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,8 копейки - до 78,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и развернулся вниз к евро вслед за динамикой валют на Forex. Доллар дешевеет к большинству мировых валют, в том числе к евро, на улучшении настроений инвесторов и ослаблении опасений по поводу негативных последствий распространения нового варианта коронавируса "омикрон" для мировой экономики на фоне сигналов о том, что он не является более опасным по сравнению с другими.

Оптимизму инвесторов способствуют опубликованные предварительные результаты лабораторных исследований американской Pfizer и немецкой BioNTech SE в отношении эффективности вакцины компаний против нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

"Данные показывают, что третья доза BNT162b2 увеличивает нейтрализующие антитела в 25 раз по сравнению с двумя дозами", - говорится в докладе Pfizer и BioNTech.

Этот доклад был опубликован после того, как ученые из Южной Африки сообщили, что существующая вакцина Pfizer и BioNTech вырабатывает лишь малую часть антител, способную бороться с новым штаммом.

Участники внутреннего рынка продолжают анализировать итоги переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшихся накануне, а также перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ.

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря рассмотрит широкий диапазон вариантов решений по ключевой ставке, шаг повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) маловероятен, сообщил в среду интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"На декабрьском заседании совет директоров будет рассматривать широкий набор альтернатив, исходя из тех данных, которые к тому моменту поступят. Конечно, мы как всегда будем учитывать и ситуацию на финансовых рынках, где последние пару недель была несколько повышенная волатильность", - заявил Заботкин.

Шаг повышения ставки на 25 б.п. "точно включается в тот диапазон средней ключевой ставки, который предполагается октябрьским прогнозом, но маловероятен", подчеркнул зампред.

Банк России может вернуться к "тонкой настройке" ДКП, когда ключевая ставка будет соответствовать устойчивой составляющей инфляции и выросшим инфляционным ожиданиям, кроме того, сообщил Заботкин.

"О "тонкой настройке" можно будет с уверенностью говорить, наверное, только когда будут убедительные доказательства того, что уровень ключевой ставки соразмерен устойчивой составляющей инфляции и возросшим инфляционным ожиданиям", - сказал он.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в декабре совет директоров ЦБ будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 100 б.п. Это предусматривает и диапазон средней ключевой ставки с 25 октября до конца года на уровне 7,5-7,7%. При этом глава ЦБ тогда подчеркнула, что сохранение ставки на уровне 7,5% маловероятно.

Позднее она заявила, что Банк России не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей стали главной темой переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, между тем сообщила пресс-службы Кремля по итогам переговоров.

В Кремле также заявили, что подводить итоги этих переговоров пока рано, накопилось столько проблем, что предстоит их решать не один месяц, а возможно, и не один год. Об этом журналистам сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Тем не менее, по его словам, в Кремле выражают удовлетворение видеоформатом переговоров, хотя и считают личные встречи президентов более продуктивными.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали возможность следующего контакта после того, как состоятся переговоры их представителей, но временные перспективы будущего возможного общения лидеров сейчас назвать невозможно, в свою очередь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден проинформировал лидеров Франции, ФРГ, Италии и Великобритании о переговорах с Путиным. Он отметил, что в настоящее время администрация США также информирует о результатах переговоров посольства и постпредства стран-членов НАТО, ЕС и ключевых союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Салливан также сообщил, что в четверг Байден проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в пятницу. Эксперты, по данным Trading Economics, ожидают ускорения темпов инфляции в Штатах до 6,7% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет.

Количество открытых вакансий в США в октябре увеличилось на 431 тыс., до 11,033 млн по сравнению с пересмотренными в сентябре 10,602 млн, показали данные бюро трудовой статистики США. Показатель превзошел ожидания аналитиков, предполагавших, что количество открытых вакансий в позапрошлом месяце составит 10,339 млн, сообщает Trading Economics.

Наибольший рост открытых вакансий был зафиксирован в секторе гостеприимства и общепита (+45 тыс.) и в секторе образовательных услуг (+42 тыс.). В то же время количество открытых вакансий уменьшилось в правительственных ведомствах (-115 тыс.).

Число принятых на работу людей в октябре составило 6,5 млн. Количество уволившихся по различным причинам сократилось до 4,157 млн с 4,362 млн в сентябре.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на вечерних торгах в среду рубль укрепляется к доллару США и немного дешевеет к евро. "Хотя нельзя сказать, что вчерашние онлайн-переговоры президентов России и США принесли в моменте существенные результаты, косвенные признаки указывают на снижение напряженности в отношениях между двумя странами, что может положительно отражаться и на динамике российской валюты. Сегодня вечером должны быть опубликованы данные Росстата по ноябрьской инфляции в России. Сделанные ранее заявления представителей Банка России говорят о том, что регулятор настроен на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в целях сдерживания роста цен. На фоне недавних заявлений президента РФ, назвавшего инфляцию главной проблемой, сегодняшняя статистика за ноябрь и за первую неделю декабря может иметь важное значение перед декабрьским заседанием ЦБ, итоги которого будут озвучены в следующую пятницу. Потенциальное увеличение ставки является фактором, способным поддержать рубль", - отмечает Беспалов.

В то же время, по его словам, регуляторы в мире не спешат с ужесточением ДКП. "Сегодня, например, ставки на их текущих уровнях сохранили ЦБ Индии и Банк Канады. Поздно вечером ожидается решение ЦБ Бразилии, который, вероятно, объявит о повышении ставки. Большое значение на фоне недавнего ужесточения риторики представителей ФРС могут иметь данные по инфляции в США за ноябрь, выход которых запланирован на пятницу", - говорит Беспалов.

Цены на нефть растеряли прирост после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырья в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 0,15% - до $75,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,1% - до $72,12 за баррель.

Как сообщило в среду Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 241 тыс. баррелей - до 432,87 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения на 1,52 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе подскочили на 2,4 млн баррелей, до 30,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах выросли на 3,88 млн баррелей, дистиллятов - на 2,73 млн баррелей. Аналитики прогнозировали их повышение соответственно на 2 млн баррелей и 1 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,7 млн баррелей в сутки, максимума с мая 2020 года, сообщило Минэнерго.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 декабря на 29,46 копейки, до 73,8453 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,74 копейки, до 83,364 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 56,34 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,7414 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 55,5 копейки и составил 73,7394 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 222,557 млн, из которых $729,635 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 492,922 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 57,11 копейки, до 83,2336 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 42,3 копейки и составил 83,2714 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR587,158 млн, из которых EUR146,092 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR441,066 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов поднялись в среду относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 17 базисных пунктов (б.п.) - до 7,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 11 б.п. - до 7,83% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 1 б.п. каждая - до 8,53% и 9,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 9,27% годовых.