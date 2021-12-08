Рынок акций РФ упал к уровню конца июля по индексу Мосбиржи на опасениях санкций Запада

Москва. 8 декабря. Рынок акций РФ после утреннего роста на итогах состоявшихся накануне переговоров президентов России и США исчерпал оптимизм и к вечеру развернулся вниз на фоне забуксовавшей в росте Европы. Индекс Мосбиржи после локального взлета выше 3900 пунктов откатился в район 3770 пунктов, обновив минимум с конца июля во главе с бумагами банковского сектора из-за опасений антироссийских санкций в финансовой сфере.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3773,61 пункта (-2,6%, утром индекс превышал 3915 пунктов), индекс РТС - 1612,73 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,7%.

Доллар США подешевел до 73,71 рубля (-0,35 рубля).

Тема "Северного потока 2" и возможных американских санкций в отношении газопровода на переговорах президентов РФ и США не обсуждалась, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, на переговорах "пандемия не затрагивалась, климатическая проблематика не затрагивалась и энергетика тоже не затрагивалась".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что представители России и США "весьма оперативно" начнут обсуждение вопросов стратегической безопасности, поднятых в ходе видеоконференции президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

В целом итоги переговоров первоначально были восприняты рынками позитивно, поскольку они не привели к новому витку антироссийской санкционной риторики со стороны США.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров сообщил в среду, что Москва в ближайшее время подготовит предложения, связанные с гарантиями безопасности в отношениях с НАТО, и передаст их американской стороне. В том, что НАТО объявляет Россию противником, нет ничего хорошего, Москва не стремится к конфронтации, заявил он.

Подешевели расписки Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (-5,7%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (-5,7%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-5,3%, до 291,57 рубля - минимум с июля; -3,7% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,1%), "Московской биржи" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8% и -2,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,6%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

ВТБ в ноябре сократил чистую прибыль по РСБУ до 1 млрд рублей с 33,9 млрд рублей месяцем ранее, свидетельствует отчетность банка. В целом за 11 месяцев банк заработал 238,5 млрд рублей, что в 4,5 раза выше результата за тот же период прошлого года.

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%).

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, российский рынок акций ушел в "минус", не найдя в среду новых драйверов для роста. Европейские фондовые площадки также торговались в "красной зоне", нефть продолжает борьбу за выбор направления движения, реагируя на возможное ужесточение антикоронавирусных мер в Великобритании.

Накануне на совещании по экономическим вопросам президент РФ велел вернуть инфляцию в следующем году к целевому ориентиру 4%, назвав рост потребительских цен главной проблемой для экономики и россиян, и поручив правительству и Банку России уделить ей особое внимание. После этого усилились ожидания, что на заседании 17 декабря от ЦБ РФ стоит ждать повышения ключевой ставки еще на 100 б.п., до 8,5% годовых. Это может оказывать давление на российский фондовый рынок.

По итогам видеоконференции президентов России и США геополитическая напряженность должна сократиться. Байден сообщил, что Россия не должна нападать на Украину, поскольку в этом случае она столкнется с масштабными экономическими санкциями. Путин уведомил своего американского визави, что Россия не потерпит расширения НАТО на восток или же размещения дополнительного оружия на территории Украины. В итоге нельзя констатировать, что США приняли требование о "красных линиях" для России, которая со своей стороны так и не дала обещание отвести войска от границ с Украиной. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в среду, что представители лидеров РФ и США оперативно обсудят стратегическую безопасность в Европе. Участники рынка видят, что в отношениях между Россией и США "игра мускулами" и методы запугивания сменились конструктивными решениями, что предполагает снижение градуса геополитической напряженности, считает эксперт.

Нефть остается высоковолатильной и демонстрирует неуверенность в плане продолжения восходящей динамики. Драйвером минорных настроений на рынке стала информация ряда СМИ, включая Financial Times, о том, что Великобритания может ввести более жесткие ограничения в рамках мер противодействия COVID-19. О новых ограничениях, по слухам, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может сообщить уже в четверг.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС развернулись вниз ввиду сохранения геополитической неопределенности после переговоров Путина и Байдена. Риски введения санкций в отношении РФ все еще актуальны, что выступает сильным негативным фактором для российских активов. На зарубежных площадках, тем временем, игроки оценивают опасность новых локдаунов и перспективы денежно-кредитной политики.

По оценке аналитика "Сбер управление активами" Александры Овчинниковой, неопределенность вокруг штамма "омикрон" ограничивает дальнейший спрос на рынке акций и увеличивает число продавцов.

Заболеваемость COVID-19 в мире растет, появились заявления о том, что вакцины менее эффективны против штамма "омикрон" и, возможно, он угрожает ускорением распространения болезни в северном полушарии, где сезонные воздействия на передачу вируса достигают своего пика. Тем не менее, рынки подогреваются ожиданиями о реализации сценария с более скорым развитием коллективного иммунитета. Нефтяные котировки Brent стараются закрепиться выше $75 за баррель, краткосрочный ориентир $73-76 за баррель остается актуальным, отмечает аналитик.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, эффект от переговоров Путина и Байдена был довольно быстро отыгран, а геополитический фактор по-прежнему сохраняется, причем в общерыночном разрезе настроения также неустойчивы. С одной стороны, настрой улучшили сообщения о том, что "омикрон"-штамм COVID-19 вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем дельта-вариант. С другой - в действиях инвесторов нарастает осторожность в преддверии выхода в пятницу данных по инфляции в США за ноябрь, а также в ожидании итогов заседания Федрезерва на будущей неделе.

В среду вышла статистика, согласно которой число открытых вакансий на рынке труда США за исключением сельскохозяйственной отрасли (JOLTS) за октябрь выросло на 11 млн - на 700 тыс. выше прогноза аналитиков. Высокая инфляция вкупе с сильными данными по рынку труда может вынудить Федрезерв перейти к ускорению темпов сворачивания QE. Также тревожность на рынках продолжает вызывать ситуация с китайским застройщиком Evergrande, над которым по-прежнему висит угроза банкротства.

В четверг баланс факторов для российского рынка не претерпит значимых изменений. Внимание инвесторов будет обращено на внешний фон, сырьевые цены, ключевые статданные. С утра тон могут задать сведения по ноябрьской инфляции в Китае, днем участники торгов обратят внимания на еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США. Индекс МосБиржи 9 декабря может двигаться в пределах 3775-3875 пунктов, считает Бахтин.

Американские фондовые индексы накануне выросли на 1,4-3%, для индексов Nasdaq (+3%) и S&P 500 (+2,1%) подъем стал максимальным с начала марта благодаря снижению опасений по поводу влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику.

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,2%, гонгконгский Hang Seng - на 0,1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, CAC 40 и DAX просели на 0,6-0,7%), проседают США (индексы теряют по 0,1%).

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,7% с ожидавшихся в сентябре 6%, отметив негативные последствия высокой инфляции, а также сохраняющихся проблем в цепочках поставок. Прогноз роста мирового ВВП на 2022 год понижен до 4,2% с 4,4%, говорится в декабрьском докладе Global Economic Outlook (GEO).

В то же время Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,4% с 4,3%. При этом Fitch ожидает, что рост ВВП РФ замедлится в последующие два года - до 2,6% в 2022 году и до 2% в 2023 году.

На нефтяном рынке в среду цены увеличили волатильность, в течение дня несколько раз меняя направление движения. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,29 за баррель (-0,2% и +3,2% во вторник), январская цена WTI - $71,88 за баррель (-0,2% и +3,7% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 241 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,2-1,5 млн), запасы бензина выросли на 3,88 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,73 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-9,1%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-8,3%), банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-8,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-6,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-6,4%).

Выросли акции ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+30,7%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+28,8%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+13,9%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+4,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+2,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+2,6%).

Акции "Соллерса" в среду поддержали новости, что совет директоров автомобилестроительной группы на заседании в среду рассмотрит вопрос о выкупе размещенных акций. Из сообщения ПАО следует, что в повестку заседания также включены отчет о выполнении годового финансового плана на текущий год и утверждение финплана на следующий год. Кроме того, на повестке вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров, а также иные вопросы.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 166,01 млрд рублей (из них 65,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 24,43 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 13,02 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").