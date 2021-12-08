Цены евробондов РФ в среду слегка подросли благодаря ожиданиям снижения геополитических рисков

Москва. 8 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря ожиданиям снижения геополитических рисков после состоявшихся накануне переговоров президентов России и США; исключение оставили лишь самые "короткие" по дюрации выпуски евробондов РФ. Пик повышения пришелся на первую половину дня, в то время как ближе к вечеру на рынке наметилась коррекция вслед за негативной динамикой мировых долговых рынков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК практически не изменилась по отношению к закрытию 7 декабря и составила 114,21% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 5,5 базисного пункта, составив 103,95% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 0,855% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2,5 пункта, составив 102,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 30 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 137,81% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,4% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 31 базисный пункт, поднявшись до 132,63% от номинала (доходность снизилась также на 1,5 базисного пункта и составила 3,39% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 5 базисных пунктов, до 110,2% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта, до 2,33% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 подорожал на 4 базисных пункта, до 129,27% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,505% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 12 базисных пунктов - до 108,98% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта, до 2,5% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 1,5 базисного пункта, до 105,86% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 1,5% годовых).

"Сегодня утром на рынке российских еврооблигаций наблюдался умеренный оптимизм, чему способствовали состоявшиеся накануне переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, давшие участникам рынка осторожную надежду на снижение геополитических рисков. Особенно учитывая то нагнетание санкционной риторики со стороны западных СМИ, которое отмечалось в течение нескольких дней перед этой онлайн конференцией, инвесторы немного вздохнули с облегчением, не услышав в официальных итогах встречи какого-то "жесткого" санкционного давления, что послужило поводом к осторожным покупкам. Но с другой стороны, все понимают, что проблемы во взаимоотношениях остаются, они никуда не делись, поэтому каких-то активных покупок тоже не было. К тому же во второй половине дня на глобальных рынках наметилось некоторое снижение "аппетита к риску" на фоне существующих опасений, что новый штамм коронавирусной инфекции может подстегнуть инфляцию и тем самым вынудить мировые центробанки к более активным действиям по ужесточению денежно-кредитной политики, что в итоге негативно сказалось и на динамике отечественных евробондов, которые постепенно стали терять утренние ценовые достижения. Таким образом, если утром на рынке было больше покупателей, то ближе к вечеру инициатива постепенно перешла к продавцам" - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.