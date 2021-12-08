"Финам" рекомендует "покупать" акции Мосбиржи с целью 183,7 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Московской биржи" с целевой ценой 183,7 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 16,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы с оптимизмом смотрим на перспективы бизнеса "Мосбиржи", ожидая, что дальнейший рост количества частных инвесторов, увеличение времени торгов, запуск новых инструментов продолжат позитивно сказываться на объемах торгов, что в свою очередь будет и далее поддерживать финпоказатели компании. В последние недели акции "Мосбиржи" заметно снизились вместе с широким рынком и на текущих ценовых уровнях, на наш взгляд, интересны для покупки", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Аналитик выделяет следующие позитивные факторы:

- "Мосбиржа" весьма успешно прошла через пандемийный 2020г, что подчеркивает сильные стороны бизнес-модели компании, которая оказалась достаточно устойчивой к кризисным явлениям.

- Преимущество "Мосбиржи" - привлекательный дивидендный профиль. Коэффициент дивидендных выплат компании в 2020г равнялся 85% чистой прибыли, что является одним из самых высоких показателей среди эмитентов РФ. По оценкам "Финама", дивиденд по итогам 2021г составит 10,3 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 6,4%.

- Акции "Мосбиржи" выглядят в среднем на 16,4% дешевле аналогов с развивающихся рынков по мультипликаторам P/B и P/E 2022П, с учетом 15%-го странового дисконта.

Однако эксперт полагает, что "Мосбиржа", как и финансовый сектор РФ в целом, может стать целью санкционного давления со стороны стран Запада. Определенные риски связаны и с усилением конкуренции со стороны другого игрока - "СПБ биржи". По мнению Додонова, "Мосбиржа" может столкнуться со сложностями при экспансии в набирающий все большую популярность в РФ сегмент торгов иностранными акциями, где "СПБ биржа" занимает доминирующее положение. Кроме того, Мосбиржа может начать испытывать рост конкурентного давления и в традиционных для себя сегментах (торги российскими акциями, облигациями, деривативами и т. д.), в которые СПБ Биржа также собирается выходить.

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