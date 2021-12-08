Акции Роснефти, ЛУКОЙЛа и Газпрома наиболее привлекательны в нефтяном секторе - BCS Express

Акции "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома" представляют для инвесторов наибольший интерес среди бумаг российского нефтяного сектора, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"На текущий момент среди нефтяных компаний интереснее всего смотрятся акции "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома", которые имеют как долгосрочный, так и среднесрочный потенциал роста. Акции "Газпром нефти" и "НОВАТЭКа" выглядят интересными долгосрочно, но на среднесрочном горизонте они могут не показывать опережающей динамики относительно сектора. В качестве защиты от обесценения рубля могут быть интересны привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Бумаги "Башнефти" могут ощутимо вырасти, если компания примет новую дивидендную политику с более высоким коэффициентом выплат, например, 50% от прибыли МСФО. Мы не видим оснований ожидать этого в 2022 году, но терпеливые инвесторы могут выделить в своем портфеле место под эту идею на неопределенный срок", - пишет аналитик инвесткомпании.

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