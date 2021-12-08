ПСБ сохраняет прогнозную цену акций ММК на уровне 87 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на уровне 87 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"ММК" во вторник провел "День инвестора", где были выделены две основные темы: политика ESG и перспективы капвложений. Наше мнение относительно перспектив эмитента по итогам мероприятия остается прежним. Считаем компанию привлекательной, в том числе в плане дивидендов. По нашим оценкам, в следующем году ввиду наращивания объемов и сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры, а также отставания по дивидендной доходности от "Северстали" и "НЛМК" компания может продемонстрировать двузначную годовую дивидендную доходность - 13,4% - при достижении нашей целевой цены (87 рублей за штуку)", - пишет главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

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