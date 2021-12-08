Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 3760-4050п до конца декабря - BCS Express

Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 3760-4050 пунктов до конца декабря текущего года, предполагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок в последние дни пытается учесть как улучшившийся внешний фон, так и выросшую геополитическую напряженность. В результате индекс Мосбиржи отстал от динамики ключевых мировых площадок. Главным образом это обусловлено оттоком крупных иностранных участников из топовых "голубых фишек". Итоги прошедших во вторник переговоров президентов США и РФ можно назвать нейтральными, а значит, геополитический дисконт при прочих равных вряд ли должен поменяться. Впрочем, и для опережающего роста нашего рынка поводов пока недостаточно, - пишет аналитик в комментарии. - Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы нейтральный. В качестве ключевой области поддержки по индексу Мосбиржи выделяется диапазон 3760-3810 пунктов. Сверху основным среднесрочным препятствием выступает область 4000-4050 пунктов. Возможно, в обозначенных границах рынок продолжит находиться до конца декабря".

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