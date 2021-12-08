Рубль днем растет к доллару и евро в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 8 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ и после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, прошедших накануне.

Курс доллара США составил 73,61 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 45,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,02 руб./EUR1, подешевев на 17,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,88 копейки - до 77,84 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 декабря на 29,46 копейки, до 73,8453 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,74 копейки, до 83,364 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании, а также благодаря отсутствию нового негатива в отношениях между РФ и США по итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшихся накануне.

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря рассмотрит широкий диапазон вариантов решений по ключевой ставке, шаг повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) маловероятен, сообщил в среду интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"На декабрьском заседании совет директоров будет рассматривать широкий набор альтернатив, исходя из тех данных, которые к тому моменту поступят. Конечно, мы как всегда будем учитывать и ситуацию на финансовых рынках, где последние пару недель была несколько повышенная волатильность", - заявил Заботкин.

Шаг повышения ставки на 25 б.п. "точно включается в тот диапазон средней ключевой ставки, который предполагается октябрьским прогнозом, но маловероятен", подчеркнул зампред.

Банк России может вернуться к "тонкой настройке" денежно-кредитной политики (ДКП), когда ключевая ставка будет соответствовать устойчивой составляющей инфляции и выросшим инфляционным ожиданиям, кроме того, сообщил Заботкин.

"О "тонкой настройке" можно будет с уверенностью говорить, наверное, только когда будут убедительные доказательства того, что уровень ключевой ставки соразмерен устойчивой составляющей инфляции и возросшим инфляционным ожиданиям", - сказал он.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в декабре совет директоров ЦБ будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 100 б.п. Это предусматривает и диапазон средней ключевой ставки с 25 октября до конца года на уровне 7,5-7,7%. При этом глава ЦБ тогда подчеркнула, что сохранение ставки на уровне 7,5% маловероятно.

Позднее она заявила, что Банк России не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей стали главной темой переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщила пресс-службы Кремля по итогам переговоров.

В Кремле также заявили, что подводить итоги этих переговоров пока рано, накопилось столько проблем, что предстоит их решать не один месяц, а возможно, и не один год. Об этом журналистам сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Тем не менее, по его словам, в Кремле выражают удовлетворение видеоформатом переговоров, хотя и считают личные встречи президентов более продуктивными.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали возможность следующего контакта после того, как состоятся переговоры их представителей, но временные перспективы будущего возможного общения лидеров сейчас назвать невозможно, в свою очередь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден проинформировал лидеров Франции, ФРГ, Италии и Великобритании о переговорах с Путиным. Он отметил, что в настоящее время администрация США также информирует о результатах переговоров посольства и постпредства стран-членов НАТО, ЕС и ключевых союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Салливан также сообщил, что в четверг Байден проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Цены на нефть возобновили умеренное повышение днем в среду после падения в первой половине дня.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,98% - до $76,18 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,78% - до $72,61 за баррель.

Трейдеры ждут публикации официальных данных о запасах энергоносителей в США и продолжают следить за ситуацией с распространением нового варианта коронавируса "омикрон".

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 2,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают падения запасов на 1,2 млн баррелей.

"Некоторому улучшению аппетита к риску на российском валютном рынке, по всей видимости, все же способствовало проведение онлайн-переговоров президентов РФ и США, хотя никаких фактических результатов они не принесли. Не исключено, что такое улучшение настроений инвесторов продлится совсем недолго, и любой негатив по геополитической или санкционной тематике сразу развернет ситуацию на рынке. Основное внимание до конца недели будет приковано к данным по инфляции - как на глобальных, так и на локальном рынке. Так, в пятницу инвесторы ждут ноябрьские данные по ИПЦ в США. В среду вечером выйдут данные по инфляции РФ за ноябрь и первую неделю декабря, которые во многом предопределят решение ЦБ по ставке 17 декабря. Сохранение умеренно-жесткой позиции Банка России по процентной политике остается важным фактором системной поддержки рубля. Возможное повышение ставки до 8,5% в целом уже учтено рынком, однако остается неясным, остановится ли ЦБ на данной отметке. В случае сигналов в пресс-релизе к дальнейшему ужесточению ДКП в 2022 году рубль ощутит более заметную поддержку", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль продолжит восстанавливаться. В среду позитив на рынках сохраняется, а рубль вновь подорожал. Вероятно, сегодня он продолжит восстанавливаться и достигнет 73,5 за доллар или даже приблизится к 73 за доллар, т.к. геополитическая напряженность пока, похоже, будет снижаться, а позитив на глобальных рынках сохранится. В центре внимания будут данные по недельной инфляции в России", - отмечает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов поднялись в среду относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 17 базисных пунктов (б.п.) - до 7,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 11 б.п. - до 7,83% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 1 б.п. каждая - до 8,53% и 9,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 9,27% годовых.