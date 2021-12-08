Рубль может вернуться в диапазон 70-73 руб./$1 на горизонте 2022г - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару может вернуться в диапазон 70-73 руб./$1 на горизонте 2022 года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Риски ослабления рубля по-прежнему связаны лишь с геополитикой и/или ухудшением ситуации на глобальных рынках, поэтому, несмотря на текущую волатильность, на горизонте 2022 года более высокие ставки (через эффекты carry) при стабильном платежном балансе окажут рублю поддержку, и он может вернуться на более крепкие, чем сейчас, уровни - 70-73 руб./$1", - отмечает эксперт.

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