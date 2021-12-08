Акции JD.com - ставка на быстрорастущего интернет-ритейлера - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупка акций JD.com Inc. - ставка на быстрорастущего китайского интернет-ритейлера, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты отметили во время аудиоподкаста следующие катализаторы роста:

- Проводимая антимонопольная политика правительства Китая будет способствовать росту доли рынка JD.com. В отличие от конкурентов компания сотрудничает с властями, это позволяет увеличивать клиентскую базу темпами более +20% г/г.

- Эмитент сохраняет фокус на долгосрочный рост маржинальности: развитые маркетплейсы и рост доходов от рекламы позволят повысить операционную рентабельность основного сегмента JD Retail, генерирующего более 90% выручки, до 8-9%.

- Улучшение прогнозов по JD Logistics и Dada Nexus приведет к переоценке акций самой JD.com.

JD.com Inc. - ведущая платформа электронной коммерции в Китае, работающая по модели прямых продаж, но активно развивающая собственный маркетплейс. Компания также владеет долями в сервисе быстрой доставки DaDa, крупнейшей платформе онлайн медицины в Китае JD Health, a также логистической компании JD Logistics.

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