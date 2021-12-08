"Финам" рекомендует держать акции Consolidated Edison с прогнозной ценой $76 за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал снижения 6,58% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Перспективы Consolidated Edison на текущий момент не выглядят впечатляющими: высокая стоимость обслуживания долга и увеличение объема плохой дебиторской задолженности оказывают давление на финансовые метрики компании. Кроме того, штат Нью-Йорк, на территории которого компания предоставляет регулируемые коммунальные услуги, в последние годы показывает низкие темпы роста ВВП, а отток населения из "Большого яблока" лишь усилился на фоне пандемии. Компания остается привлекательной с точки зрения дивидендов, но в нынешних обстоятельствах для инвесторов этого может оказаться недостаточно с точки зрения дальнейшего роста капитализации", - указывает эксперт Александр Ковалев.

Consolidated Edison - нью-йоркская коммунальная компания, бизнес которой включает регулируемые услуги по передаче и распределению электроэнергии, газа и пара, сопутствующие операции по техническому обслуживанию инфраструктуры, а также операции с э/э на оптовом рынке.

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