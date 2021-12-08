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08 декабря 2021 года 15:47
Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы цены акций Apple
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают перспективы акций Apple Inc., их справедливая стоимость составляет $173 за штуку, говорится в обзоре. "Производство iPhone 13, по данным Nikkei, в сентябре и октябре текущего года оказалось на 20% ниже изначально запланированных объемов. Причина - дефицит компонентов. Новость, на наш взгляд, уже частично учтена в цене акций, поскольку в начале декабря агентство Bloomberg сообщало о сокращении планов производства iPhone 13 на этот год на 10 млн единиц по сравнению с целевым показателем в 90 млн устройств. Несмотря на восстановление производства в ноябре, Apple по-прежнему отстает примерно на 15 млн единиц от поставленной в начале года амбициозной цели - выпустить в этом году 230 млн устройств iPhone. По нашим оценкам, компания недополучит порядка $18,5 млрд в 4К21 (первый квартал 2022 финасового года для компании) из-за замедления продаж IPhone, что эквивалентно около 15% ее прогнозируемой выручки за квартал или 5% выручки за 2022 ф.г. Учитывая имевшее место в начале декабре снижение курсовой стоимости бумаг Apple из-за данных новостей, мы считаем, что текущие котировки уже отражают уменьшение продаж. Позитивно смотрим на акции Apple. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость одной акции Apple составляет $173", - пишут эксперты банка Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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