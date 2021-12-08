Подъем цены нефти выше $80/барр. в текущих условиях маловероятен - Банк "Санкт-Петербург"

Подъем котировок нефти марки Brent выше $80 за баррель в текущих условиях вряд ли возможен, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Позитив на нефтяном рынке связан как с отсутствием негативных новостей относительно штамма COVID-19 "омикрон", так и в связи с окончанием переговоров между президентами России и США, итоги которых рынки восприняли нейтрально. Полагаем, что позитив на рынке продолжится и спрос на рисковые активы увеличится, однако, с большей степенью вероятности на данный момент уровень $80 за баррель является ограничением укрепления нефтяных котировок", - отмечают эксперты банка в комментарии.

Рынок в среду ждет официальных данных по запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA). Вышедшие накануне вечером данные Американского института нефти констатировали снижение запасов нефти в США на 3,1 млн баррелей, что также положительно влияет на нефтяные котировки, указывают аналитики.

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