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08 декабря 2021 года 15:20
Подъем цены нефти выше $80/барр. в текущих условиях маловероятен - Банк "Санкт-Петербург"
Подъем котировок нефти марки Brent выше $80 за баррель в текущих условиях вряд ли возможен, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Позитив на нефтяном рынке связан как с отсутствием негативных новостей относительно штамма COVID-19 "омикрон", так и в связи с окончанием переговоров между президентами России и США, итоги которых рынки восприняли нейтрально. Полагаем, что позитив на рынке продолжится и спрос на рисковые активы увеличится, однако, с большей степенью вероятности на данный момент уровень $80 за баррель является ограничением укрепления нефтяных котировок", - отмечают эксперты банка в комментарии. Рынок в среду ждет официальных данных по запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA). Вышедшие накануне вечером данные Американского института нефти констатировали снижение запасов нефти в США на 3,1 млн баррелей, что также положительно влияет на нефтяные котировки, указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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