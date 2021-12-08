"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 25500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 25500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 20800 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что после ряда событий котировки компании сильно снизились, и по фундаментальным показателям компания стоит в 2-3 раза дешевле своей исторической оценки. Кроме того, при текущих ценах прогнозная форвардная дивидендная доходность может составить более 14%, что повышает уровень привлекательности бумаги.

"С технической точки зрения после ощутимого снижения бумага достигла ключевого уровня поддержки и демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 25500 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 20800 рублей риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики "Финама".

"Норильский никель" - российская горно-металлургическая компания, производящая платину, медь, никель, палладий и другие цветные металлы.

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