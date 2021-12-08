"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Broadcom с целью $640

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Broadcom Inc. с целевой ценой $640 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: $539, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что 9 декабря компания отчитается за III квартал 2021г. Аналитики ожидают роста выручки до $7,35 млрд и прибыли на акцию $7,74. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают они.

"С технической точки зрения бумага торгуется в восходящем тренде. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $539 риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,0", - указывают стратеги "Финама".

Broadcom Inc. - американская компания по разработке полупроводниковой продукции со штабквартирой в Сан-Хосе (штат Калифорния).

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