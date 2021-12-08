BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций АФК "Система", отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Акции АФК "Система" в данный момент торгуются с существенным дисконтом к стоимости публичных и непубличных активов. Наш долгосрочный взгляд положительный. При этом факт отсутствия краткосрочных драйверов (IPO новых подразделений) снизил интерес инвесторов к активу, учитывая низкую дивдоходность. Ключевые драйверы для опережающей динамики смещены во времени на 2022г", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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