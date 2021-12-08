Потенциал роста доходностей 10-летних ОФЗ практически исчерпан - Райффайзенбанк

Потенциал роста доходностей 10-летних ОФЗ практически исчерпан, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

Эксперты отмечают, что на последней неделе доходности длинных бумаг росли быстрее, приводя к уменьшению инверсии кривой. Фактором для этого выступает повышенная премия за риск, заложенная в котировки ОФЗ. Такие уровни, на их взгляд, объясняются усилением геополитических рисков за счет негативного новостного фона вокруг ситуации на Украине.

"Видеозвонок президентов В. Путина и Дж. Байдена оказал, на наш взгляд, нейтрально-позитивное влияние на рынки: отсутствие негативных новостей само по себе воспринимается как позитив (также на фоне решения Конгресса не включать в проект оборонного бюджета жесткие санкционные меры (которых опасались участники российского рынка). Видимо, рынок ОФЗ сейчас в меньшей степени "верит" в нависший негатив, чем в аналогичной ситуации весной (премия за риск в доходности 10-летних ОФЗ тогда приближалась к 3 п.п.). В нашем базовом сценарии мы ожидаем постепенной стабилизации ситуации. Мы полагаем, что при прочих равных, доходность 10-летних ОФЗ уже практически исчерпала свой потенциал для роста. Российский рубль, который сейчас ослаблен геополитикой и торгуется вблизи 74 руб./$1, в нашем прогнозе также может несколько укрепиться до конца года (к отметке в 72,5 руб./$1)", - пишут Мурашов и Чепков.

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