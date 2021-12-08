"Финам" рекомендует покупать акции Fiserv с целью $130,1

"Финам" рекомендует покупать акции Fiserv Inc. c целевой ценой $130,1 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 26,1% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"После публикации финансовой отчетности 27 октября акции Fiserv просели на 10%. Однако с тех пор на протяжении последнего месяца бумаги торгуются в боковике, что мы расцениваем как позитивный сигнал. Fiserv прогнозирует, что по итогам 2021г темпы роста выручки (IFRS) окажутся на уровне 11% г/г. При этом на горизонте до 2023г темпы роста прибыли останутся опережающими по сравнению с темпами роста выручки, что будет способствовать росту маржинальности. Fiserv настроена на создание полноценной собственной экосистемы за счет поглощений небольших узкоспециализированных компаний, что даст конкурентное преимущество перед другими провайдерами платежных решений," - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Факторами роста бизнеса и доходов Fiserv станут цифровизация, рост электронной коммерции и эффективная стратегия M&A, целью которой является создание полноценной собственной экосистемы, указывает эксперт "Финама".

Fiserv - американская компания, разработчик платежных технологий и решений для бизнеса, провайдер цифровых сервисов для финансовых организаций. Fiserv ведет деятельность в следующих направления: Payments, Processing Services, Customer & Channel Management, Risk & Compliance и Insights & Optimization.

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