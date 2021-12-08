Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4670-4720 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4670-4720 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продемонстрировал отскок от 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI указывает на разворот к росту. При сохранении восходящей тенденции MACD также перейдет на положительную территорию, подтвердив разворот. В ближайшие дни бенчмарк вновь может устремиться к верхней границе восходящего канала", - отмечают аналитики.

Они также подчеркивают, что казначейские облигации США снижаются в цене, в результате чего доходность 10-летних бумаг выросла на пять базисных пунктов, до 1,48%, что несколько ниже 200-дневной скользящей средней (1,493%). Доходность "двухлеток" при этом увеличилась на 5 пунктов, до 0,69%. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что ранее инвесторы выходили из облигаций, перекладываясь в более рисковые активы. Поводом стало снижение неопределенности относительно влияния нового штамма коронавируса на экономику. Стратеги инвесткомпании не исключают, что эта тенденция продолжится в ближайшее время.

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