Идея дня: стоит обратить внимание на акции Dominion Energy, Equitrans Midstream и McDonald's - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Dominion Energy, Equitrans Midstream и McDonald's для снижения волатильности портфеля, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Индекс S&P 500 во вторник вырос на 2,1%, Stoxx Europe 600 на 2,5% и японский Nikkei 225 на 1,9%. Этому способствовали надежды на то, что новый штамм коронавируса окажется менее разрушительным для экономики. Следующими важными вопросами для рынка станут денежная политика и темпы сворачивания программы ФРС. Стоит с осторожностью подходить к рассмотрению покупки акций с высокими темпами роста бизнеса и высокими мультипликаторами. Вместо этого можно придерживаться наших рекомендаций из сектора потребительских товаров и услуг для снижения волатильности портфеля (Dominion Energy, Equitrans Midstream Corp и McDonald's Corp.)", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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